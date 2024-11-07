Европейские лидеры призвали Трампа к дальнейшей поддержке Украины и избеганию торговых войн

Отношения Трампа с его европейскими коллегами были напряженными и непростыми в течение большей части его первого срока.

Европейские лидеры, собравшиеся на саммите в Будапеште, призвали Дональда Трампа избегать торговых войн, сохранять поддержку Украины и воздерживаться от нарушения мирового порядка после победы на президентских выборах в США, пишет Reuters .

Ключевые факты

Глава Европейского совета Шарль Мишель и другие присутствовавшие на саммите призвали Трампа продолжать поддерживать Украину по прибытии на встречу почти 50 европейских лидеров в Будапеште.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что теперь Евросоюз должен объединиться, поскольку ни одно государство – член ЕС не сможет само справиться с предстоящими вызовами. Относительно Украины она заявила: «В наших интересах, чтобы автократы этого мира получили очень четкий сигнал о том, что это не право силы, а верховенство закона».

Многие лидеры отметили, что с нетерпением ждут сотрудничества с Трампом. Хозяин саммита, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, является одним из немногих близких союзников Трампа среди европейских лидеров. Дипломаты предполагают, что Орбан может организовать обращение Трампа к европейским лидерам по видеосвязи.

Однако другие открыто выражали беспокойство, в частности, относительно торговли и грубого обращения Трампа с союзниками. «Президент Трамп известен подчас определенной степенью непредсказуемости, определенной степенью нестабильности, поэтому нам нужен диалог, – заявил премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. – Мы будем стремиться к диалогу, но мы не откажемся от своих принципов».

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что обеспокоен перспективой торговой войны: «Этого нельзя допустить, – сказал он. – Давайте теперь попытаемся повлиять на будущую политику США и Трампа, чтобы он понял связанные с этим риски».

Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что важно рассматривать войну в Украине как проблему, выходящую за пределы Европы, назвав партнерство России с Северной Кореей «угрозой не только европейской части НАТО, но и США».

Вечером 27 лидеров ЕС обсудят трансатлантические отношения, а также Грузию, где правящая партия «Грузинская мечта» объявила о победе на выборах 26 октября. Ранее ЕС заморозил заявку Грузии на членство из-за опасений отката демократии.

Контекст

Дональд Трамп станет вторым экс-президентом США, который вернется в Белый дом после поражения, отметил CNN. Трамп выиграл выборы в 2016 году, но проиграл в 2020-м. До него этот путь прошел Гровер Кливленд: он участвовал в трех кампаниях подряд – в 1884-м, 1888-м и 1892 годах, но победил в 1884-м и 1892-м.

Возвращение Трампа к власти приносит неопределенность относительно поддержки США Украины против российского вторжения, приверженности США военному альянсу НАТО и перспективы введения пошлин на экспорт в Соединенные Штаты.

Мировые лидеры уже поздравили Трампа с победой. В частности, президент Владимир Зеленский поздравил в X республиканца Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Украинский лидер надеется, что Трамп будет исповедовать подход «мир через силу», что поможет завершить войну справедливо.

Трамп может предложить Украине заморозить войну с Россией, отказавшись от вступления в НАТО по меньшей мере на 20 лет, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По их словам, такой сценарий окончания войны сейчас обсуждается советниками Трампа.