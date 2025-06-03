В результате атаки врага «Шахедами» разрушена часть сортировочного терминала «Новой почты» в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба компании 3 июня.

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Ни один из работников компании не пострадал. Пожар был ликвидирован. Горели два складских здания и контейнеры на общей площади 3000 кв. м, сообщили в ГСЧС.

«Новая почта» заявила, что связывается с клиентами, чьи посылки были уничтожены свледствие российской атаки для урегулирования вопросов компенсации.

Последствия обстрела Фото: ГСЧС Последствия обстрела Фото: ГСЧС Последствия обстрела Фото: ГСЧС Последствия обстрела Фото: ГСЧС Последствия обстрела Фото: ГСЧС Последствия обстрела Фото: ГСЧС Последствия обстрела Фото: ГСЧС Последствия обстрела Фото: ГСЧС Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

В ночь на 3 июня враг совершил атаку 112-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (временно оккупированная территория Крыма), сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Основные направления удара – Черниговская, Харьковская, Сумская, Полтавская, Одесская и Донецкая области.

Отражение воздушного нападения осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9:00 противовоздушной обороной уничтожены 75 вражеских БПЛА типа Shahed и других типов на востоке, юге и севере страны. Из них 60 были сбиты огневыми средствами, 15 – потеряны локационно или подавлены средствами РЭБ. Зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения в 11 локациях.