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Novo Nordisk выбыла из десятки самых дорогих компаний Европы: за неделю акции фармпроизводителя обвалились на 30%

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Акции датской фармацевтической компании Novo Nordisk за неделю обвалились на 30%, сократив ее капитализацию до $206 млрд. Компания потеряла место в топ-10 самых крупных по стоимости компаний Европы, хотя еще полтора месяца назад была лидером. Об этом пишет Reuters 1 августа.

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Подробности

  • Падение акций на 6% в пятницу стало самым низким с августа 2021 года. Оно усилилось после писем президента США Дональда Трампа к 17 фармацевтическим компаниям, включая Novo Nordisk, с призывом снизить цены на лекарства в США, что повлияло на весь сектор.
  • Во вторник компания снизила прогноз продаж на 2025 год из-за конкуренции с копиями препарата Wegovy и назначила нового CEO Мазиара Майка Даустдара, что повлекло за собой обвал акций на 23% за день. После успеха Wegovy в 2021 году Novo Nordisk стала самой ценной компанией Европы, но потеряла более двух третей стоимости акций из-за конкуренции на рынке лекарств против ожирения.
  • «Мы работаем над доступностью лекарств в сложной медицинской системе США», – сообщили в Novo Nordisk. Европейский индекс здравоохранения (SXDP) снизился на 1,6%, достигнув минимума с апреля.
  • Инвесторы паникуют из-за возможных новых снижений прогнозов, считают аналитики. В США Novo Nordisk конкурирует с Eli Lilly и производителями копий лекарства. По мнению экспертов, падение акций компании – это переоценка рынка препаратов против ожирения, привлекательности США для фармацевтики и рисков от политики Трампа.

Контекст

12 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий фармацевтические компании снизить цены на лекарства в США до уровня других стран. Указ устанавливает целевые цены на 30 дней и предусматривает дальнейшие действия, если за полгода не будет значительного прогресса.

Трамп заявил, что компании, которые не выровняют цены с международными, столкнутся с пошлинами. Он требует снижения цен на 59–90%, подчеркнув: «Все должны платить одинаково».

США платят за рецептурное лекарство в разы больше, чем другие развитые страны. Предыдущие попытки Трампа уравнять цены натолкнулись на судебные тяжбы от PhRMA и других организаций, что остановило инициативы. Администрация Байдена через Закон о снижении инфляции договорилась о контроле цен на 10 препаратов, что сэкономит $100 млрд за 10 лет.

31 июля Белый дом направил письма 17 фармкомпаниям, включая Pfizer, AstraZeneca и Eli Lilly, требуя за 60 дней снизить цены до уровня MFN, уравнять предложения для Medicaid с ценами за рубежом и рассмотреть прямые продажи потребителям.

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