Nvidia разрабатывает новый графический процессор на архитектуре Blackwell для китайского рынка, который будет стоить $6500–8000, что гораздо дешевле модели H20, цена которой составляет $10 000–12 000. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Подробности

Новый GPU, предназначенный для серверного использования, будет иметь упрощенную конструкцию: он не будет использовать дорогостоящую технологию упаковки CoWoS от TSMC и вместо памяти HBM будет оснащен GDDR7.

Это позволяет Nvidia снизить затраты на производство и соответствовать американским экспортным ограничениям, устанавливающим предел пропускной способности памяти на уровне 1,7–1,8 ТБ/с.

Китай остается важным рынком для Nvidia, обеспечивая 13% годового дохода компании. Из-за санкций доля Nvidia на китайском рынке сократилась с 95% в 2022 году до 50%, а главным конкурентом является Huawei с чипами Ascend 910B.

Массовое производство нового GPU планируется начать в июне, еще одна модель на архитектуре Blackwell для Китая ожидается в сентябре. Название чипа пока не объявлено.

Контекст

В апреле правительство США сообщило Nvidia, что для экспорта чипа H20 в Китай теперь нужна специальная лицензия на неопределенный срок. Ограничения связаны с опасениями, что чип может быть использован в китайских суперкомпьютерах. После этого акции Nvidia упали на 6%, что также повлекло за собой снижение котировок других производителей чипов в США и Азии, в частности AMD.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг назвал экспортные ограничения США на чипы для Китая неудачей, отметив, что эти меры нанесли больший ущерб американским компаниям, чем их китайским конкурентам.