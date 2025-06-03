Оккупированные Россией территории Запорожской и Херсонской областей остались без электроэнергии. Об этом в ночь на 3 июня сообщили оккупационные власти, назначенные Кремлем.

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В Запорожской области из-за якобы обстрелов было повреждено высоковольтное оборудование на северо-западе области, сообщил так называемый «губернатор» Евгений Балицкий. В результате без света остался весь оккупированный регион.

Электроснабжение исчезло в 457 населенных пунктах, где проживает около 600 000 человек, рассказал он.

В Херсонской области ситуация похожая: без света оказались 150 населенных пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском районах. Там проживает более 104 000 человек, написал в телеграмм-канале назначенный Кремлем «губернатор» Владимир Сальдо.

По информации оккупационных властей, причиной стали повреждения подстанций обломками сбитых беспилотников – одна из подстанций расположена в Геническом районе, другая – в Мелитопольском.

Контекст

Россия начала активное наступление в Запорожском направлении, заявил 31 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Главком добавил, что ВСУ уничтожают врага и его оборонный потенциал и в глубоком тылу.

Россия строит новые линии электропередач на оккупированных территориях Украины, чтобы подключить захваченную Запорожскую АЭС к своей сети. Об этом 27 мая сообщил The New York Times со ссылкой на отчет организации Greenpeace. Это первое физическое доказательство намерений Москвы возобновить работу станции, несмотря на риски катастрофы и призывы разрешить ее статус в мирных переговорах.