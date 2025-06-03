Окуповані Росією території Запорізької та Херсонської областей залишилися без електроенергії. Про це в ніч на 3 червня повідомила окупаційна влада, призначена Кремлем.

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У Запорізькій області через нібито обстріли було пошкоджено високовольтне обладнання на північному заході області, повідомив так званий «губернатор» Євген Балицький. Унаслідок цього без світла залишився весь окупований регіон.

Електропостачання зникло в 457 населених пунктах, де мешкає близько 600 000 осіб, розповів він.

У Херсонській області ситуація подібна: без світла опинилися 150 населених пунктів у Генічеському, Новотроїцькому, Іванівському та Нижньосірогозькому районах. Там проживає понад 104 000 людей, написав у телеграм-каналі призначений Кремлем «губернатор» Володимир Сальдо.

За інформацією окупаційної влади, причиною стали пошкодження підстанцій уламками збитих безпілотників – одна з підстанцій розташована в Генічеському районі, інша – в Мелітопольському.

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Контекст

Росія почала активний наступ на Запорізькому напрямку, заявив 31 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Головком додав, що ЗСУ знищують ворога та його оборонний потенціал і в глибокому тилу.

Росія будує нові лінії електропередач на окупованих територіях України, щоб під’єднати захоплену Запорізьку АЕС до своєї енергомережі. Про це 27 травня повідомила The New York Times із посиланням на звіт організації Greenpeace. Це перший фізичний доказ намірів Москви відновити роботу станції, попри ризики катастрофи та заклики вирішити її статус у мирних перемовинах.