Росія будує нові лінії електропередач на окупованих територіях України, щоб під’єднати захоплену Запорізьку АЕС до своєї енергомережі. Про це 27 травня пише The New York Times з посиланням на звіт організації Greenpeace. Це перший фізичний доказ намірів Москви відновити роботу станції, попри ризики катастрофи та заклики вирішити її статус у мирних перемовинах.

Деталі

Звіт Greenpeace містить супутникові знімки, які показують будівництво понад 80 км ліній електропередач і опор між окупованими Маріуполем і Бердянськом уздовж узбережжя Азовського моря.

Роботи почалися в лютому 2025 року. Мета будівництва – зʼєднати нові ЛЕП з великою підстанцією поблизу Маріуполя, яка зʼєднана із Запорізькою АЕС, що розташована за 225 кілометрів від неї.

«План Путіна щодо перезапуску Запорізької АЕС залежить від нових ліній електропередач – це перше фізичне підтвердження цих намірів», – зазначив Шон Берні, ядерний експерт Greenpeace Україна.

Росія сигналізує про плани відновити роботу станції. Директор «Росатома» Олексій Ліхачов заявив, що є план повернення АЕС до повної потужності, але для цього потрібна заміна енергомережі.

Наразі з чотирьох ліній 750 кВ, що раніше з’єднували станцію з українською мережею, дві проходять через підконтрольну Україні територію, а дві на окупованих землях пошкоджені, і лише одна, можливо, відновлена.

Якщо РФ все ж відновить роботу АЕС, це може стати першим випадком, коли одна країна захоплює ядерний обʼєкт іншої країни, а потім використовує його для власних енергетичних потреб, зазначило видання.

Крім того, всі ці плани країни-агресорки суперечать нещодавнім зусиллям адміністрації президента США Дональда Трампа обговорити долю станції в межах мирних переговорів.

Контекст

Росія захопила Запорізьку АЕС на початку війни у 2022 році. Найбільша в Європі АЕС забезпечувала до війни майже чверть електроенергії України. У жовтні 2022 року Путін своїм «указом» передав окуповану Запорізьку АЕС в управління новоствореної компанії «Експлуатуюча організація Запорізької АЕС», яка є дочірнім підприємством «Росатому».

Зараз усі шість реакторів зупинені, останній – у 2023 році, через близькість до лінії фронту.

19 березня після розмови президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа речниця Білого дому повідомила, що президент США вважає передачу українських атомних електростанцій під американське управління «найкращим захистом» для них.

Після цього Зеленський наголосив, що під час його розмови з Трампом обговорювалося лише питання відновлення Запорізької АЕС.

Згідно з мирним планом Трампа, представленим на переговорах у Парижі 17 квітня, Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС через керування станцією з боку США, при цьому електроенергія розподілятиметься між обома сторонами. Також йшлося про створення нейтральної зони навколо ЗАЕС.