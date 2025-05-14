Польша усиливает оборону спутниковой системой от ICEYE за $227 млн

Польские вооруженные силы заключили контракт с компанией ICEYE на поставку трех спутников для усиления разведывательных и наблюдательных возможностей на фоне полномасштабной войны России против Украины. Об этом пишет Bloomberg 14 мая.

Подробности

Соглашение на 860 млн злотых ($227 млн) предполагает создание спутников с синтетической апертурной радиолокацией, способных вести мониторинг местности при любых погодных условиях.

В контракт входит наземный сегмент, который будет разработан совместно с государственной компанией Wojskowe Zakłady Łączności 1. Также предусмотрена опция расширения заказа в течение последующих 12 месяцев, пишет издание.

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Контекст

Из-за российского вторжения в Украину и миграционного кризиса на восточной границе Польши с Беларусью страна удвоила расходы на оборону до 4,7% от валового внутреннего продукта.

Польша – лидер среди стран НАТО по уровню оборонных расходов относительно размера экономики, а создание системы спутникового мониторинга является одним из приоритетов для польской армии. В прошлом году Польша заказала микроспутники у варшавской компании Creotech Instruments SA за 557 млн злотых.

Компания ICEYE, основанная в 2012 году как студенческий проект в Финляндии с участием польского предпринимателя Рафала Моджевского, уже вывела на орбиту 48 спутников. В 2022 году ICEYE предоставила украинской армии доступ к регулярным спутниковым изображениям.