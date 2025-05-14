Польша усиливает оборону спутниковой системой от ICEYE за $227 млн

Польские вооруженные силы заключили контракт с компанией ICEYE на поставку трех спутников для усиления разведывательных и наблюдательных возможностей на фоне полномасштабной войны России против Украины. Об этом пишет Bloomberg 14 мая.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Подробности
- Соглашение на 860 млн злотых ($227 млн) предполагает создание спутников с синтетической апертурной радиолокацией, способных вести мониторинг местности при любых погодных условиях.
- В контракт входит наземный сегмент, который будет разработан совместно с государственной компанией Wojskowe Zakłady Łączności 1. Также предусмотрена опция расширения заказа в течение последующих 12 месяцев, пишет издание.
Контекст
Из-за российского вторжения в Украину и миграционного кризиса на восточной границе Польши с Беларусью страна удвоила расходы на оборону до 4,7% от валового внутреннего продукта.
Польша – лидер среди стран НАТО по уровню оборонных расходов относительно размера экономики, а создание системы спутникового мониторинга является одним из приоритетов для польской армии. В прошлом году Польша заказала микроспутники у варшавской компании Creotech Instruments SA за 557 млн злотых.
Компания ICEYE, основанная в 2012 году как студенческий проект в Финляндии с участием польского предпринимателя Рафала Моджевского, уже вывела на орбиту 48 спутников. В 2022 году ICEYE предоставила украинской армии доступ к регулярным спутниковым изображениям.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.