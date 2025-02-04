Ferrexpo заявила об иске в Украине более чем на $3,7 млрд. Акции компании обвалились на 21%

Горнодобывающая компания Ferrexpo, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже, сообщила, что ее украинское подразделение Ferrexpo Poltava Mining (FPM) стало объектом гражданского иска на сумму 157 млрд грн ($3,77 млрд). Об этом говорится в сообщении компании на бирже. Ранее Нацполиция завершила расследование против топ-менеджеров Полтавского ГОКа и передала материалы в суд.

Подробности

В иске говорится о «незаконной добыче полезных ископаемых» и продаже производственных отходов, что, по утверждению следствия, нанесло значительный ущерб окружающей среде. Первоначально компанию обвиняли только в незаконной продаже отходов, но позже в иск добавили нарушения в добыче недр.

Компания категорически отрицает обвинения, утверждая, что добыча железной руды осуществляется в соответствии с лицензией, а отходы хранятся в соответствии с лучшими горными практиками и экологическими стандартами. Ferrexpo заявила, что иск безоснователен и компания будет защищать свою позицию в суде.

Судебное дело не влияет на деятельность компании, говорится в сообщении.

На фоне этой новости акции Ferrexpo обвалились на 21%, до 81,9 пенса, достигнув минимума за более чем два месяца.

Контекст

Ferrexpo – железорудная компания, имеющая активы в Украине. 50% ее акций принадлежат компании Fevamotinico Sarl, подконтрольной Константину Жеваго, а 6,74% – компании BlackRock. Ferrexpo владеет 100% акций Полтавского, Еристовского ГОКа и 99,9% – Билановского ГОКа.

В 2023 году Полтавский горно-обогатительный комбинат (ПГОК) и его руководитель Виктор Лотоус попали под внимание правоохранительных органов. Против Лотоуса возбуждено три дела, одно из которых касается возможных убытков для государства в размере 157 млрд грн. Детальнее об этом деле читайте в материале Forbes Ukraine.

15 января прокуроры САП подали в суд обвинительный акт против четырех должностных лиц одного из полтавских ГОКов. Следствие не называет фигурантов дела, но приведенные факты свидетельствуют, что речь идет о Полтавском ГОКе и его руководителе Викторе Лотоусе.