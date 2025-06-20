Россия якобы «не добивается капитуляции со стороны Украины, а настаивает на признании сложившихся на земле реалий». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 20 июня. В то же время, по словам Путина, украинцы и россияне якобы «один народ», поэтому «вся Украина наша».
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Ключевые факты
- «Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании сложившихся на земле реалий», – ответил Путин на вопрос модератора ПМЭФ, который сравнил подход РФ с позицией Трампа, который, по его словам, добивается капитуляции Ирана в сфере ядерной программы.
- Путин добавил, что ситуация с Украиной «принципиально иная».
- Также он в очередной раз повторил тезис о том, что украинцы и россияне якобы «один народ». «Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом. В этом смысле вся Украина наша… У нас есть такая старинная, ну это не поговорка, не притча, а старинное правило. Там, где ступает нога российского солдата, это наше», – сказал Путин.
- В то же время, по его словам, Россия никогда не ставила под сомнение право украинского народа на независимость и суверенитет и неоднократно предлагала договариваться на переговорах.
- Президент РФ подчеркнул, что Россия сейчас не рассматривает возможность захватить Сумы, но «это не исключено». 13 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Сумском направлении бои проходят вдоль границы и там враг остановлен, а «максимальная глубина, на которой проходят бои, от границы 7 км. «Чтобы люди тоже понимали, как далеко Сумы», – сказал президент Украины.
Контекст
12 июня 2025 года потери РФ пересекли отметку в 1 млн погибшими и ранеными с начала полномасштабного вторжения в Украину. Как менялась динамика за годы войны и чего РФ достигла миллионной жертвой – в материале Forbes Ukraine.
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