Россия якобы «не добивается капитуляции со стороны Украины, а настаивает на признании сложившихся на земле реалий». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 20 июня. В то же время, по словам Путина, украинцы и россияне якобы «один народ», поэтому «вся Украина наша».