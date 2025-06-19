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Путин о возможной встрече с Зеленским: «Вопрос – кто будет подписывать документы»

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Президент РФ Владимир Путин заявил о якобы готовности к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, но добавил, что остается вопрос – «кто будет подписывать документы». Об этом он сообщил журналистам вечером 18 июня.

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Подробности

  • Путин заявил, что готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. «Да. Вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры – ради Бога, пусть это будет Зеленский. Но вопрос не в этом, – сказал он. – Вопрос – кто будет подписывать документы».
  • Президент РФ в очередной раз поднял вопрос о якобы нелегитимности Зеленского, поскольку «по Конституции Украины президент страны избирается на пять лет, и способов продления не существует даже в условиях военного положения». Он заявил, что «не отказывается» от встречи, но нужно сделать «много работы».

Ключевая цитата

  • «Почему я это говорю? Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то заключительный этап, чтобы не сидеть там и что-то делить до бесконечности, а поставить точку. Но подпись должна стоять легитимной власти, потому что придет следующая и выбросит это все на помойку. Но так же нельзя, мы серьезные вопросы решаем», – заявил Путин.

Контекст

Следующие президентские и парламентские выборы в Украине должны состояться в 2024 году, однако во время военного положения выборы не проводятся.

Украина отказывается от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, говорится в решении СНБО от 30 сентября 2022 года. Оно констатировало невозможность проведения переговоров с Путиным и предусматривало осуществление мер по усилению обороноспособности Украины.

15 января 2025 года министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что Украина не отказывалась от принципа не вести переговоры лично с президентом России Владимиром Путиным, соответствующее решение СНБО еще в силе. На уточняющий вопрос, насколько жесткая эта позиция Киева, он ответил: «По состоянию на сегодняшний день это решение СНБО действующее».

Зеленский назвал «российскими нарративами» заявления о том, что из-за решения СНБО он не может вести переговоры с Путиным. По его словам, согласно Конституции, только он как президент имеет право вести переговоры с лидерами государств. «А своим решением СНБО, я в принципе, сделал то, что и так говорит Конституция Украины, что именно я и никто, кроме меня, не может вести переговоры по суверенитету, территориальной целостности Украины, нашему курсу», – пояснил он.

11 мая Путин призвал Украину возобновить прямые переговоры «без предварительных условий» 15 мая в Стамбуле. Зеленский заявил, что 15 мая будет в Турции и «лично ожидает встречи с Путиным». Но в итоге Путин не явился.

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