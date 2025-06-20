Росія нібито «не добивається капітуляції з боку України, а наполягає на визнанні реалій, що склалися на землі». Про це заявив президент РФ Володимир Путін 20 червня. Водночас, за словами Путіна, українці та росіяни начебто «один народ», тому «вся Україна наша».

Ключові факти

«Ми не добиваємось капітуляції з боку України. Ми наполягаємо на визнанні реалій, що склалися на землі», – відповів Путін на запитання модератора ПМЕФ, який порівняв підхід РФ із позицією Трампа, який, за його словами, домагається капітуляції Ірану у сфері ядерної програми.

Путін додав, що ситуація з Україною «принципово інша».

Також він учергове повторив тезу про те, що українці та росіяни начебто «один народ». «Я вже багато разів казав, що вважаю російський та український народи одним народом. У цьому сенсі вся Україна наша… У нас є така старовинна, ну це не приказка, не притча, а старовинне правило. Там, де ступає нога російського солдата, то наше», – сказав Путін.

Водночас, за його словами, Росія «ніколи не ставила під сумнів право українського народу на незалежність і суверенітет» і «неодноразово пропонувала домовлятися на переговорах».

Президент РФ наголосив, що Росія зараз не розглядає можливість захопити Суми, але «це не виключено». 13 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Сумському напрямку бої відбуваються вздовж кордону і там ворог зупинений, а «максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону 7 км. «Щоб люди також розуміли, як далеко Суми», – сказав президент України.

Контекст

12 червня 2025 року втрати РФ перетнули відмітку в 1 млн загиблими та пораненими від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Як змінювалась динаміка за роки війни та чого РФ досягла мільйонною жертвою – у матеріалі Forbes Ukraine.