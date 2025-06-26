Прогнозная траектория российской экономики гораздо хуже, чем признают официально, угроза системного банковского кризиса в стране реальна в ближайшие 12 месяцев. Об этом 26 июня пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Подробности

Проблемы банков могут усложнить способность президента Путина финансировать войну в Украине, особенно если западные страны усилят санкции против российских банков. ЕС уже рассматривает новые ограничения, а союзники Украины призывают США к более жестким мерам.

Официальные данные могут преуменьшать масштаб проблемы, пишет издание: многие заемщики откладывают платежи, что скрывает реальное количество просроченных кредитов.

По оценкам банков, объем проблемных долгов достигает триллионов рублей, что приводит к сокращению кредитования. В январе-феврале 2025 года портфель корпоративных кредитов уменьшился на 1,5 трлн рублей ($19 млрд).

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге министр экономики Максим Решетников предупредил о риске рецессии, в то время как глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала спад экономики «необходимым охлаждением». Путин подчеркнул, что рецессии допустить нельзя.

Несмотря на санкции, российская экономика выдержала давление благодаря значительным расходам на оборону. Банки зафиксировали рекордную прибыль в 3,8 трлн в 2024 году.

Однако рост инфляции до 10% и повышение ключевой ставки Центробанка до 21% (с последующим понижением до 20%) усложняют ситуацию для бизнеса.

Экономика России демонстрирует двойственность, говорят аналитики: военно-промышленный комплекс процветает благодаря госфинансированию, тогда как частный сектор страдает от снижения спроса и роста расходов.

Проблемы банков усугубляются из-за льготных кредитов в поддержку войны, которые трудно вернуть. В строительстве и промышленности наблюдается спад, а отчет Центробанка за май указывает на ухудшение качества кредитов: 13 из 78 крупнейших компаний не могут обслуживать долги.

Рейтинговое агентство ACRA отметило, что 20% капитала банков приходится на заемщиков с высоким риском дефолта. Аналитический центр прогнозирует «умеренную вероятность» банковского кризиса до апреля 2026 года, если ситуация с кредитованием будет ухудшаться.

Контекст

Министерство финансов России прогнозирует дефицит бюджета в 2025 году на уровне 3,8 трлн рублей – это в три раза превышает первоначальные оценки и является максимумом со времен пандемии.

Для его покрытия рассматривают девальвацию рубля до 100 за доллар, что может обострить инфляцию, которую Центробанк сдерживает рекордной ставкой 21%. Резервы Фонда национального благосостояния упали до $40 млрд – самого низкого уровня с 2008 года.

Хотя спекуляции об экономическом упадке России продолжаются с 2014-го, коллапса пока не произошло. Действительно ли страна на грани экономического кризиса – читайте в материале Forbes Ukraine.