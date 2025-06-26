Прогнозная траектория российской экономики гораздо хуже, чем признают официально, угроза системного банковского кризиса в стране реальна в ближайшие 12 месяцев. Об этом 26 июня пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Подробности
- Проблемы банков могут усложнить способность президента Путина финансировать войну в Украине, особенно если западные страны усилят санкции против российских банков. ЕС уже рассматривает новые ограничения, а союзники Украины призывают США к более жестким мерам.
- Официальные данные могут преуменьшать масштаб проблемы, пишет издание: многие заемщики откладывают платежи, что скрывает реальное количество просроченных кредитов.
- По оценкам банков, объем проблемных долгов достигает триллионов рублей, что приводит к сокращению кредитования. В январе-феврале 2025 года портфель корпоративных кредитов уменьшился на 1,5 трлн рублей ($19 млрд).
- На экономическом форуме в Санкт-Петербурге министр экономики Максим Решетников предупредил о риске рецессии, в то время как глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала спад экономики «необходимым охлаждением». Путин подчеркнул, что рецессии допустить нельзя.
- Несмотря на санкции, российская экономика выдержала давление благодаря значительным расходам на оборону. Банки зафиксировали рекордную прибыль в 3,8 трлн в 2024 году.
- Однако рост инфляции до 10% и повышение ключевой ставки Центробанка до 21% (с последующим понижением до 20%) усложняют ситуацию для бизнеса.
- Экономика России демонстрирует двойственность, говорят аналитики: военно-промышленный комплекс процветает благодаря госфинансированию, тогда как частный сектор страдает от снижения спроса и роста расходов.
- Проблемы банков усугубляются из-за льготных кредитов в поддержку войны, которые трудно вернуть. В строительстве и промышленности наблюдается спад, а отчет Центробанка за май указывает на ухудшение качества кредитов: 13 из 78 крупнейших компаний не могут обслуживать долги.
- Рейтинговое агентство ACRA отметило, что 20% капитала банков приходится на заемщиков с высоким риском дефолта. Аналитический центр прогнозирует «умеренную вероятность» банковского кризиса до апреля 2026 года, если ситуация с кредитованием будет ухудшаться.
Контекст
Министерство финансов России прогнозирует дефицит бюджета в 2025 году на уровне 3,8 трлн рублей – это в три раза превышает первоначальные оценки и является максимумом со времен пандемии.
Для его покрытия рассматривают девальвацию рубля до 100 за доллар, что может обострить инфляцию, которую Центробанк сдерживает рекордной ставкой 21%. Резервы Фонда национального благосостояния упали до $40 млрд – самого низкого уровня с 2008 года.
Хотя спекуляции об экономическом упадке России продолжаются с 2014-го, коллапса пока не произошло. Действительно ли страна на грани экономического кризиса – читайте в материале Forbes Ukraine.
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