Прогнозна траєкторія російської економіки набагато гірша, ніж визнають офіційно, загроза системної банківської кризи в країні реальна в найближчі 12 місяців. Про це 26 червня пише Bloomberg із посиланням на джерела.
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Деталі
- Проблеми банків можуть ускладнити здатність президента Путіна фінансувати війну в Україні, особливо якщо західні країни посилять санкції проти російських банків. ЄС уже розглядає нові обмеження, а союзники України закликають США до жорсткіших заходів.
- Офіційні дані можуть применшувати масштаб проблеми, пише видання: багато позичальників відтерміновують платежі, що приховує реальну кількість прострочених кредитів.
- За оцінками банків, обсяг проблемних боргів сягає трильйонів рублів, що призводить до скорочення кредитування. У січні-лютому 2025 року портфель корпоративних кредитів зменшився на 1,5 трлн рублів ($19 млрд).
- На економічному форумі в Санкт-Петербурзі міністр економіки Максим Решетніков попередив про ризик рецесії, тоді як голова Центробанку Ельвіра Набіулліна назвала спад економіки «необхідним охолодженням». Путін наголосив, що рецесії допустити не можна.
- Попри санкції, російська економіка витримала тиск завдяки значним витратам на оборону. Банки зафіксували рекордний прибуток у 3,8 трлн рублів у 2024 році.
- Проте зростання інфляції до 10% і підвищення ключової ставки Центробанку до 21% (з подальшим зниженням до 20%) ускладнюють ситуацію для бізнесу.
- Економіка Росії демонструє «двоколійність», говорять аналітики: військово-промисловий комплекс процвітає завдяки держфінансуванню, тоді як приватний сектор страждає від зниження попиту та зростання витрат.
- Проблеми банків посилюються через пільгові кредити на підтримку війни, які важко повернути. У будівництві та промисловості спостерігається спад, а звіт Центробанку за травень вказує на погіршення якості кредитів: 13 із 78 найбільших компаній не можуть обслуговувати борги.
- Рейтингова агенція ACRA зазначила, що 20% капіталу банків припадає на позичальників із високим ризиком дефолту. Аналітичний центр прогнозує «помірну ймовірність» банківської кризи до квітня 2026 року, якщо ситуація з кредитуванням погіршуватиметься.
Контекст
Міністерство фінансів Росії прогнозує дефіцит бюджету у 2025 році на рівні 3,8 трлн рублів – це втричі перевищує початкові оцінки та є максимумом із часів пандемії.
Для його покриття розглядають девальвацію рубля до 100 за долар, що може загострити інфляцію, яку Центробанк стримує рекордною ставкою 21%. Резерви Фонду національного добробуту впали до $40 млрд – найнижчого рівня з 2008 року.
Хоча спекуляції про економічний занепад Росії тривають із 2014-го, колапсу поки не сталося. Чи справді країна на межі економічної кризи – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.
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