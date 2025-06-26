Прогнозна траєкторія російської економіки набагато гірша, ніж визнають офіційно, загроза системної банківської кризи в країні реальна в найближчі 12 місяців. Про це 26 червня пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Деталі

Проблеми банків можуть ускладнити здатність президента Путіна фінансувати війну в Україні, особливо якщо західні країни посилять санкції проти російських банків. ЄС уже розглядає нові обмеження, а союзники України закликають США до жорсткіших заходів.

Офіційні дані можуть применшувати масштаб проблеми, пише видання: багато позичальників відтерміновують платежі, що приховує реальну кількість прострочених кредитів.

За оцінками банків, обсяг проблемних боргів сягає трильйонів рублів, що призводить до скорочення кредитування. У січні-лютому 2025 року портфель корпоративних кредитів зменшився на 1,5 трлн рублів ($19 млрд).

На економічному форумі в Санкт-Петербурзі міністр економіки Максим Решетніков попередив про ризик рецесії, тоді як голова Центробанку Ельвіра Набіулліна назвала спад економіки «необхідним охолодженням». Путін наголосив, що рецесії допустити не можна.

Попри санкції, російська економіка витримала тиск завдяки значним витратам на оборону. Банки зафіксували рекордний прибуток у 3,8 трлн рублів у 2024 році.

Проте зростання інфляції до 10% і підвищення ключової ставки Центробанку до 21% (з подальшим зниженням до 20%) ускладнюють ситуацію для бізнесу.

Економіка Росії демонструє «двоколійність», говорять аналітики: військово-промисловий комплекс процвітає завдяки держфінансуванню, тоді як приватний сектор страждає від зниження попиту та зростання витрат.

Проблеми банків посилюються через пільгові кредити на підтримку війни, які важко повернути. У будівництві та промисловості спостерігається спад, а звіт Центробанку за травень вказує на погіршення якості кредитів: 13 із 78 найбільших компаній не можуть обслуговувати борги.

Рейтингова агенція ACRA зазначила, що 20% капіталу банків припадає на позичальників із високим ризиком дефолту. Аналітичний центр прогнозує «помірну ймовірність» банківської кризи до квітня 2026 року, якщо ситуація з кредитуванням погіршуватиметься.

Контекст

Міністерство фінансів Росії прогнозує дефіцит бюджету у 2025 році на рівні 3,8 трлн рублів – це втричі перевищує початкові оцінки та є максимумом із часів пандемії.

Для його покриття розглядають девальвацію рубля до 100 за долар, що може загострити інфляцію, яку Центробанк стримує рекордною ставкою 21%. Резерви Фонду національного добробуту впали до $40 млрд – найнижчого рівня з 2008 року.

Хоча спекуляції про економічний занепад Росії тривають із 2014-го, колапсу поки не сталося. Чи справді країна на межі економічної кризи – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.