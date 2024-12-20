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Россия уничтожила склад замороженной продукции «Сільпо» на Киевщине. Это уже второй такой объект с начала войны

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

1 хв читання

Россия уничтожила склад замороженной продукции «Сільпо» на Киевщине. Это уже второй такой объект с начала войны /ГСЧС Украины

ГСЧС Украины

В ночь на 20 декабря 2024 года в результате атаки БпЛА враг разрушил один из складов сети «Сільпо», сообщает Fozzy Group в Facebook.

Ключевые факты

  • Пожар уничтожил товаров на сумму более 400 млн грн, по оценке Fozzy Group. «Команда работает над перенастройкой логистики», – говорится в сообщении. Сеть «Сільпо» охватывает 308 супермаркетов в 60 городах Украины, из них более 90 – в Киеве.
  • Ночью в 00:50 из-за атаки беспилотников на территории Бориспольского района загорелся склад площадью 15 000 кв. м, сообщала ГСЧС. Пожар был локализован в 04:05. Погибших и пострадавших не было.
Россия уничтожила склад замороженной продукции «Сільпо» на Киевщине. Это уже второй такой объект с начала войны /Фото 1
Россия уничтожила склад замороженной продукции «Сільпо» на Киевщине. Это уже второй такой объект с начала войны /Фото 2
Россия уничтожила склад замороженной продукции «Сільпо» на Киевщине. Это уже второй такой объект с начала войны /Фото 3
Россия уничтожила склад замороженной продукции «Сільпо» на Киевщине. Это уже второй такой объект с начала войны /Фото 4
Россия уничтожила склад замороженной продукции «Сільпо» на Киевщине. Это уже второй такой объект с начала войны /Фото 5
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Контекст

В начале большой войны РФ ракета попала в склад замороженной продукции под Броварами, где хранилось 10 000 паллет товара на 560 млн грн. Склад был разрушен. Кроме того, было разграблено центральное производство в Ворзеле. В то время убытки Fozzy Group оценивал в 2,4 млрд грн.

Около 7:00 20 декабря 2024 года Россия запустила по Киеву пять баллистических ракет, сообщают Воздушные силы ВСУ. Противовоздушная оборона сбила все пять баллистических ракет. Осколки нанесли убытки и разрушения в пяти районах столицы. Вследствие ракетной атаки по столице погиб один человек, 13 ранены.

В этот день ПВО сбило 40 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в других областях.

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