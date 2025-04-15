Турция может играть важную роль в гарантиях безопасности на море – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что частью гарантий безопасности для Украины является военный контингент, в частности присутствие сил в Черном море. Об этом он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе 15 апреля, пишет «Интерфакс-Украина».
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Подробности
- «Турция может играть важную роль в гарантиях безопасности на море. Речь идет не о прекращении войны, а о периоде после установления мира. Обсуждаем присутствие военных в Черном море», – отметил Зеленский.
Контекст
США достигли договоренностей с Украиной и Россией по поводу безопасности судоходства и отказу от применения силы в Черном море, сообщается в заявлениях после переговоров 23–24 марта в Эр-Рияде.
Белый дом заявил, что США будут способствовать возвращению России на мировой рынок сельхозпродукции и удобрений.
В Кремле отметили, что перемирие в Черном море возможно только после снятия санкций с Россельхозбанка, других финансовых учреждений, связанных с торговлей продовольствием и удобрениями, а также с российских судов.
Соглашение предусматривает отмену ограничений на торговое финансирование, санкций с производителей и экспортеров продовольствия (включая рыбу) и удобрений, а также устранение барьеров для страховых компаний, обслуживающих эти перевозки.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.