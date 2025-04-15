Турция может играть важную роль в гарантиях безопасности на море – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что частью гарантий безопасности для Украины является военный контингент, в частности присутствие сил в Черном море. Об этом он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе 15 апреля, пишет «Интерфакс-Украина» .

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«Турция может играть важную роль в гарантиях безопасности на море. Речь идет не о прекращении войны, а о периоде после установления мира. Обсуждаем присутствие военных в Черном море», – отметил Зеленский.

Контекст

США достигли договоренностей с Украиной и Россией по поводу безопасности судоходства и отказу от применения силы в Черном море, сообщается в заявлениях после переговоров 23–24 марта в Эр-Рияде.

Белый дом заявил, что США будут способствовать возвращению России на мировой рынок сельхозпродукции и удобрений.

В Кремле отметили, что перемирие в Черном море возможно только после снятия санкций с Россельхозбанка, других финансовых учреждений, связанных с торговлей продовольствием и удобрениями, а также с российских судов.

Соглашение предусматривает отмену ограничений на торговое финансирование, санкций с производителей и экспортеров продовольствия (включая рыбу) и удобрений, а также устранение барьеров для страховых компаний, обслуживающих эти перевозки.