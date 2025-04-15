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Туреччина може відігравати важливу роль у гарантіях безпеки на морі – Зеленський

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що частиною гарантій безпеки для України є військовий контингент, зокрема присутність сил у Чорному морі. Про це він заявив на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі 15 квітня, пише «Інтерфакс-Україна».

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  • «Туреччина може відігравати важливу роль у гарантіях безпеки на морі. Йдеться не про припинення війни, а про період після встановлення миру. Обговорюємо присутність військових у Чорному морі», – зазначив Зеленський.

Контекст 

США досягли домовленостей з Україною та Росією щодо безпеки судноплавства та відмови від застосування сили в Чорному морі, повідомляється в заявах після переговорів 23–24 березня в Ер-Ріяді.

Білий дім заявив, що США сприятимуть поверненню Росії на світовий ринок сільгосппродукції та добрив.

У Кремлі зазначили, що перемир’я в Чорному морі можливе лише після зняття санкцій із Россельхозбанку, інших фінансових установ, пов’язаних із торгівлею продовольством і добривами, а також із російських суден.

Угода передбачає скасування обмежень на торговельне фінансування, санкцій із виробників та експортерів продовольства (включно з рибою) і добрив, а також усунення бар’єрів для страхових компаній, що обслуговують ці перевезення.

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