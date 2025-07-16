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Против вице-премьера Стефанишиной возбудили уголовное дело. Forbes узнал подробности

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

1 хв читання

САП открыла уголовное производство по вице-премьеру Стефанишиной /Артем Галкин для Forbes Ukraine

САП открыла уголовное производство по вице-премьеру Стефанишиной Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство против вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министра юстиции Ольги Стефанишиной. Об этом Forbes Ukraine сообщила представитель САП Ольга Постолюк.

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  • Производство открыто на основании фактов, изложенных в материале «Украинской правды» (УП), отметила Постолюк. По ее словам, пока ни одному фигуранту дела, в частности Стефанишиной, не сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.
  • В расследовании УП, опубликованном 4 июня, говорится, что Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало в управление Дом профсоюзов и еще три объекта компании, которая может быть связана с семьей Стефанишиной и ее бывшим мужем.
  • Forbes Ukraine обратился за комментарием к пресс-службе Стефанишиной, но там ответили, что не ознакомлены с делом.
  • Обращение по этому же расследованию журналистов в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подал депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. По его информации, САП открыла производство 11 июня 2025 года. Расследование ведут детективы НАБУ.
  • По информации депутата, Стефанишина подозревается в злоупотреблении властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до шести лет с запретом занимать государственные должности сроком до трех лет.

Контекст

17 июля Верховная Рада должна голосовать за состав нового правительства. Двое депутатов, с которыми общался Forbes Ukraine 14 июля, рассказали о планах уволить Стефанишину с должности. Один из собеседников отметил, что ей могут предложить новую должность в дипломатическом корпусе, в частности в направлении работы с ЕС, не уточнив конкретную позицию.

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