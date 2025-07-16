Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження проти віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції Ольги Стефанішиної. Про це Forbes Ukraine повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

Провадження відкрито на підставі фактів, викладених у матеріалі «Української правди» (УП), зазначила Постолюк. За її словами, наразі жодним фігурантам справи, зокрема Стефанішиній, не повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

У розслідуванні УП, опублікованому 4 червня, йдеться про те, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало в управління Будинок профспілок та ще три об’єкти компанії, яка може бути пов’язана з родиною Стефанішиної та її колишнім чоловіком.

Forbes Ukraine звернувся за коментарем до пресслужби Стефанішиної, але там відповіли, що не ознайомлені зі справою.

Звернення по цьому ж розслідуванню журналістів до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) подав депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко. За його інформацією, САП відкрила провадження 11 червня 2025 року. Розслідування ведуть детективи НАБУ.

За інформацією депутата, Стефанішину підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років із забороною обіймати державні посади строком до трьох років.

Контекст

17 липня Верховна Рада має голосувати за склад нового уряду. Двоє депутатів, з якими спілкувався Forbes Ukraine 14 липня, розповіли про плани звільнити Стефанішину з посади. Один зі співрозмовників зазначив, що їй можуть запропонувати нову посаду в дипломатичному корпусі, зокрема у напрямку роботи з ЄС, не уточнивши конкретну позицію.