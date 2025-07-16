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СЕО «Новой почты» Александр Бульба уходит из компании после 10 лет работы

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Александр Бульба /пресс-служба «Новою почты»

Александр Бульба Фото пресс-служба «Новою почты»

Александр Бульба до 31 декабря 2025 года покинет пост СЕО «Новой почты». Об этом 16 июля сообщила пресс-служба компании.

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Подробности

  • В 2025 году завершится десятилетний период сотрудничества «Новой почты» с Александром Бульбой. «В то же время любой успех имеет свою цену, и даже самые успешные проекты нуждаются в свежем взгляде. Именно поэтому совладельцы компании вместе с Александром приняли совместное решение: 2025-й станет завершающим годом его пребывания в должности СЕО «Новой почты», – говорится в сообщении.
  • Бульба будет возглавлять компанию до конца года, «фокусируясь на реализации утвержденной стратегии развития». 31 декабря 2025 года «Новая почта» получит нового СЕО.
  • «Совладельцы и наблюдательный совет выражают глубокую признательность Александру Бульбе за годы плодотворного сотрудничества и его неоценимый вклад в развитие компании», – отмечается в пресс-релизе.

Контекст

«Новая почта» с 2015 по 2025 год увеличила годовой объем доставок с 93 млн до 500 млн (по плану на конец 2025-го). До конца текущего года сеть компании будет охватывать 50 000 точек сервиса по всей стране – в 25 раз больше, чем в начале сотрудничества с Александром Бульбой, говорят в компании.

При руководстве Бульбой компания вышла на первое место в Европе по количеству почтоматов в одной стране, обслуживаемых одним оператором. В то же время посылки по Украине стабильно доставляются менее чем за 24 часа, а международное направление демонстрирует уверенный рост, заявила «Новая почта».

По итогам 2024 года доход компании вырос на 22% и составил 44,77 млрд грн, в то время как чистая прибыль снизилась на 36,9%, до 2,5 млрд грн. Несмотря на военные вызовы, в том числе обстрелы отделений и терминалов, «Новая почта» сохраняла стабильную работу. Количество отправлений выросло на 16%, превысив 480 млн посылок и грузов, а индекс потребительской лояльности достиг 80,8%.

15 июля CЕО «Новой почты» в Польше Сергей Карпутев объявил о своем выходе из компании.

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