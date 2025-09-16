Российский монополист по транспортировке нефти «Транснефть» предупредил нефтяные компании о возможном сокращении добычи из-за атак украинских дронов на ключевые экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

Подробности

По данным украинских военных и российских отраслевых источников, украинские дроны атаковали не менее 10 нефтеперерабатывающих заводов, что привело к сокращению перерабатывающих мощностей России почти на пятую часть. Также пострадали основные балтийские порты – «Усть-Луга» и «Приморск». Российские власти официально не комментировали масштабы повреждений или их влияние на производство и экспорт.

Однако, по словам двух источников Reuters, близких к российским нефтяным компаниям, «Транснефть», транспортирующая более 80% добываемой в России нефти, в последние дни ограничила возможности для хранения нефти в своей трубопроводной системе.

Кроме того, «Транснефть» сообщила производителям, что может снизить прием нефти в случае новых повреждений инфраструктуры, отметили два источника. Эти атаки могут вынудить Россию, обеспечивающую 9% мировой добычи нефти, сократить производство.

Контекст

На прошлой неделе украинские дроны впервые с начала войны в 2022 году нанесли удар по крупнейшему нефтяному порту России «Приморск», что временно заставило там прекратить работу. Приморск имеет мощность экспорта более 1 млн баррелей нефти в день, что составляет более 10% от общего объема добычи нефти в России.

Запад ввел против России ряд санкций за вторжение в Украину, сосредоточившись преимущественно на нефтегазовом секторе. Однако Москве удалось перенаправить большую часть экспорта нефти в Азию, где ее основными покупателями являются Индия и Китай. Несмотря на это, атаки украинских дронов оказывают дополнительное давление на российскую нефтяную инфраструктуру, что может оказаться эффективнее санкций в краткосрочной перспективе, поскольку физические повреждения объектов затрудняют логистику и переработку.

Приморск частично возобновил работу в субботу, хотя остается непонятным, сколько времени может потребоваться для полного восстановления, сообщили два источника. По данным источников в отрасли, Россия уже потеряла часть мощностей по экспорту нефти после очередного удара дронов по нефтяному терминалу «Усть-Луга» на Балтийском море в августе. В отличие от ведущего производителя ОПЕК Саудовской Аравии, Россия не имеет значительных мощностей для хранения нефти, что делает ее особенно уязвимой к таким атакам.

Организация стран – экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию – группа, известная как ОПЕК+, – с апреля увеличивают добычу после лет сокращений, направленных на поддержку нефтяного рынка. Согласно последнему соглашению ОПЕК+, квота добычи нефти в России должна вырасти до 9,449 млн баррелей в день этого месяца с 9,344 млн баррелей в день в августе. Однако, по данным американского банка JP Morgan, «способность России увеличить добычу нефти сейчас под угрозой из-за ограниченных возможностей хранения».