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Сколько стоит креатив? Две трети рекламных агентств подняли стоимость услуг

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

1 хв читання

Две трети (68%) компаний и агентств в сфере креативной рекламы подняли стоимость услуг по сравнению со стоимостью в конце 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всеукраинской рекламной коалиции, агентства idealers и компании research.

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Ключевые факты

  • 35% агентств, представители которых приняли участие в опросе, подняли стоимость услуг на 10–20% по сравнению со стоимостью в конце 2023 года. Еще 33% компаний увеличили прайс более чем на 20%.
  • Снизили стоимость услуг по сравнению с 2023-м только 3% агентств. Цены у 29% остались постоянными.
  • Самой дорогой услугой стало создание рекламного видеоролика продолжительностью до 30 секунд. Его стоимость колеблется от 196 000 грн до 928 000 грн.
  • Стоимость разработки и проведения PR-кампании – от 166 000 грн до 803 000 грн. Разработка стратегии бренда стоит от 192 000 грн до 515 000 грн. Разработка креативной идеи для рекламной кампании обойдется в 127 000–496 000 грн, а разработка фирменного стиля – в 175 000–421 000 грн, свидетельствуют результаты опроса креативщиков.
  • Стоимость дизайна логотипа колеблется от 67 000 грн до 216 000 грн, SMM-сопровождение – от 70 000 грн до 202 000 грн в месяц. SEO-продвижение с аудитом и оптимизацией будет стоить от 45 000 грн до 136 000 грн, а разработка баннера для медийной кампании – 14 000–46 000 грн, согласно отчету ВРК.
  • Через год выросли и зарплаты креативщиков. Сотрудники компаний и агентств зарабатывают в среднем 46 000 грн в месяц, что на 9000 грн или 24% больше, чем в прошлом году. Зарплаты фрилансеров выросли на 15%, до 39 000 грн. Представители высшего руководства (C-level) получают в среднем 67 000 грн в месяц.
  • Мужчины в креативной сфере зарабатывают больше. Средняя зарплата сотрудников составляет 56 000 грн, тогда как у сотрудниц она составляет 44 000 грн. Зарплату в диапазоне от 91 000 до 100 000 грн получают 14% сотрудников и 5% сотрудниц.

Контекст

В исследовании приняли участие 967 респондентов: представителей креативных, digital-, дизайн-агентств, in-house команд и продакшн-студий. Среди них 722 сотрудника компаний и агентств, 69 представителей высшего руководства и 176 фрилансеров. В in-house командах работает 35% опрошенных сотрудников, в креативных – 19% и 33% опрошенных составляют представители C-level.

Опрос проводился методом онлайн-интервью в период с 22 марта по 29 апреля 2025 года.

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