Дві третини (68%) компаній та агенцій у сфері креативної реклама підняли вартість послуг, порівняно з кінцем 2023 року. Про це свідчать результати дослідження Всеукраїнської рекламної коаліції, агенції idealers та компанії research.

Ключові факти

35% агенцій, представники яких взяли участь в опитуванні, підняли вартість послуг на 10-20%, порівняно з кінцем 2023-го. Ще 33% компаній збільшили прайс на понад 20%.

Знизили вартість послуг, порівняно з 2023-м, лише 3% агенцій. Ціни в 29% залишилися незмінними.

Найдорожчою послугою виявилося створення рекламного відеоролика тривалістю до 30 секунд. Його вартість коливається від 196 000 грн до 928 000 грн.

Вартість розробки та проведення PR-кампанії у межах від 166 000 грн до 803 000 грн. Розробка стратегії бренду коштує від 192 000 грн до 515 000 грн. Розробка креативної ідеї для рекламної кампанії обійдеться у 127 000–496 000 грн, а розробка фірмового стилю – у 175 000–421 000 грн, свідчать результати опитування креативників.

Вартість дизайну логотипу коливається від 67 000 грн до 216 000 грн, SMM-супровід – від 70 000 грн до 202 000 грн на місяць. SEO-просування з аудитом і оптимізацією коштуватиме від 45 000 грн до 136 000 грн, а розробка банера для медійної кампанії – 14 000–46 000 грн, згідно зі звітом ВРК.

За рік зросли й зарплати креативників. Співробітники компаній та агенцій заробляють у середньому 46 000 грн на місяць, що на 9 000 грн або 24% більше, ніж минулого року. Зарплати фрілансерів зросли на 15% до 39 000 грн. Представники вищого керівництва (C-level) отримують у середньому 67 000 грн на місяць.

Чоловіки у креативній сфері заробляють більше. Середня зарплата співробітників становить 56 000 грн, тоді як у співробітниць вона складає 44 000 грн. Зарплату в діапазоні від 91 000 грн до 100 000 грн отримують 14% співробітників і 5% співробітниць.

Контекст

У дослідженні взяли участь 967 респондентів: представників креативних, digital-, дизайн-агенцій, in-house команд і продакшн-студій. Серед них 722 співробітники компаній і агенцій, 69 представників вищого керівництва та 176 фрілансерів. В in-house командах працюють 35% опитаних співробітників, у креативних – 19% опитаних співробітників і 33% опитаних представників C-level.

Опитування проводили методом онлайн-інтервʼю в період із 22 березня по 29 квітня 2025 року.