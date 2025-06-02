Украина 1 июня нанесла удар дронами по российским аэродромам, уничтожив стратегические бомбардировщики на сумму около $7 млрд. Как спецоперация СБУ «Паутина» повлияет на ход войны и геополитическое положение Украины?

Украина накануне переговоров с россиянами в Стамбуле реализовала специальную операцию «Паутина». 1 июня FPV-дроны Службы безопасности Украины взлетали с грузовиков в глубине России и атаковали самолеты на четырех стратегических аэродромах. Под удар попал, в частности, аэродром «Оленья» за Северным полярным кругом.

Поражён 41 самолет стратегической авиации РФ, сообщил глава СБУ Василий Малюк. Среди них – «летучий радар» А-50, тяжелые бомбардировщики Ту-22, Ту-160 и Ту-95. Последний является основным носителем крылатых ракет Х-101, которые РФ использовала, в частности, для удара по детской больнице «Охматдет» в июле 2024 года.

Стоимость пораженных самолетов оценивается в $7 млрд, говорит Малюк. «Уничтожено 34% стратегических носителей крылатых ракет», – заверил глава украинской спецслужбы.

Несмотря на потери, у России все еще есть способность наносить удары вглубь Украины. Какие военные и политические последствия может иметь операция «Паутина»?

Момент поражения российского самолета украинским дроном во время спецоперации СБУ «Паутина» Фото Скрин с видео, опубликованном в аккаунте The Military Watch в Х

Военное значение