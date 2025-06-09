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Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения
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В Киеве началось восстановление корпуса «Охматдета» (фото)

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения

В Киеве началось восстановление современного корпуса «Охматдета», который получил повреждения в результате ракетных обстрелов в 2024-м, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. По результатам закупки в системе Prozorro был подписан договор на капитальный ремонт здания.

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Ключевые факты

  • Минздрав напоминает, что победителем тендера стало ООО «Риола-Модуль ЛТД», предоставившее наиболее выгодное предложение – почти 293 млн грн, что позволит сэкономить более 70 млн грн, которые могут быть направлены на другие направления восстановления больницы.
  • Ведомство отмечает, что у подрядчика есть опыт в строительстве и реконструкции медицинских объектов. Именно «Риола-Модуль ЛТД» завершала работы по строительству современного корпуса «Охматдета» в 2020 году.
  • Подрядная организация приступила к дополнительным обследованиям и проводит необходимые замеры на объекте. «Это позволяет не терять время и обеспечить оперативный старт строительных работ», – объясняет Минздрав.
  • Проект предусматривает комплексное восстановление современного корпуса, в частности строительных конструкций, кровли, фасада, окон и дверей, внутренней отделки помещений и инженерных сетей, систем медицинских газов, пожарной сигнализации, видеосвязи и освещения. Также предполагается благоустройство территории и дорожного покрытия.
  • Функциональное предназначение помещений не меняется. На время работ медицинскую помощь будут продолжать оказывать непрерывно – здание остается функциональным, отмечает министерство.
  • Восстановление фасада корпуса планируется завершить до наступления холодов, а полный ремонт – до конца года, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет «Укринформ».
В Киеве началось восстановление корпуса «Охматдета» (фото) /Фото 1

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения

В Киеве началось восстановление корпуса «Охматдета» (фото) /Фото 2

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения

В Киеве началось восстановление корпуса «Охматдета» (фото) /Фото 3

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения

В Киеве началось восстановление корпуса «Охматдета» (фото) /Фото 4

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения

В Киеве началось восстановление корпуса «Охматдета» (фото) /Фото 5

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения

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  • Уполномоченное лицо больницы провело проверку документации участника с участием международной инжиниринговой компании Eptisa Servicios de Ingeniería, выполняющей функции службы заказчика. Eptisa сопровождает процесс технически, юридически и процедурно в соответствии с международными стандартами.
  • Также подписан договор на сумму около 2 млн грн с победителем тендера на техническое наблюдение – инжиниринговой компанией «Академ Буд».
  • Финансирование работ по восстановлению и техническому надзору будет осуществляться за счет Благотворительного фонда «Охматдет – здоровое детство», аккумулировавшего значительную часть пожертвований украинцев в 2024 году. Эти средства будут направлены на восстановление больницы по прямому целевому назначению.
  • Авторское наблюдение обеспечит инжиниринговая компания «Аркон», которая и разрабатывала проектную документацию перед капитальным ремонтом. Сумма договора допороговая, составляет 1,5 млн грн, плательщиком по этому договору тоже выступает благотворительный фонд.
  • Минздрав отмечает, что параллельно ведется подготовка к восстановлению и других объектов. В частности, трансформаторной подстанции, хирургического, токсикологического и административного корпуса.

Контекст

Современный корпус является ключевым объектом в структуре больницы. Именно здесь после ракетного удара в июле 2024-го было размещено большинство отделений из поврежденных зданий. Полноценное восстановление этого здания критически важно для стабильной работы больницы.

Первоочередные противоаварийные меры были проведены еще в прошлом году – здание оградили от внешних воздействий: закрыли оконные и дверные проемы, оградили часть помещений временными конструкциями, защитили инженерные сети и частично заменили отопительные радиаторы. Это позволило врачам продолжать помогать детям в безопасных условиях. Ежедневно в «Охматдете» лечат более 500 детей, а врачи проводят более 40 операций.

Благотворители собрали рекордные 1,6 млрд грн на восстановление детской больницы. Почему средства застряли более чем на 10 месяцев, чему это научило украинский бизнес, кто и когда отстроит «Охматдет» – в материале Forbes Ukraine.

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