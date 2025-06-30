Соединенные Штаты сняли санкции, препятствовавшие реализации проекта атомной венгерской электростанции «Пакш-2» в партнерстве с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 29 июня.

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«Эти ограничения, введенные администрацией Байдена по политическим мотивам накануне инаугурации Дональда Трампа, теперь сняты. Спасибо администрации Трампа, ведь этот проект является ключевым для обеспечения энергетической стабильности Венгрии», – отметил Сийярто.

По данным Bloomberg, проект расширения АЭС «Пакш», который реализуется при участии венгерского партнера «Росатома», в последние годы сталкивался с юридическими препятствиями и значительными задержками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно вступал в конфликты с партнерами по ЕС из-за тесных связей с Россией, которая обеспечивает значительную часть энергоресурсов страны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что споры с ЕС относительно закупок нефти и газа, вероятно, будут продолжаться, несмотря на продвижение проекта в ядерной энергетике.

«Производство ключевых компонентов оборудования для АЭС «Пакш» осуществляется в России и Франции. На строительной площадке в Пакше роботы теперь могут ускориться», – отметил Сийярто.

Контекст

В августе 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии одобрило проект «Пакш-2», предусматривающий расширение атомной электростанции «Пакш» с участием российской госкорпорации «Росатом». Примерная стоимость проекта составляет €12,5 млрд, из которых €10 млрд финансирует Россия через государственный кредит.

АЭС «Пакш», расположенная в одноименном венгерском городе, была построена в 1980-х годах и работает на российском ядерном топливе. Станция обеспечивает примерно треть потребляемой в Венгрии электроэнергии благодаря четырем энергоблокам с реакторами ВВЭР-440.

Несмотря на начало полномасштабной войны России против Украины, Венгрия не отказалась от реализации этого проекта.