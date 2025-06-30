Сполучені Штати зняли санкції, які перешкоджали реалізації проєкту атомної угорської електростанції «Пакш-2» у партнерстві з Росією. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 29 червня.

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«Ці обмеження, запроваджені адміністрацією Байдена з політичних мотивів напередодні інавгурації Дональда Трампа, тепер зняті. Дякую адміністрації Трампа, адже цей проєкт є ключовим для забезпечення енергетичної стабільності Угорщини», – зазначив Сіярто.

За даними Bloomberg, проєкт розширення АЕС «Пакш», який реалізується за участі угорського партнера «Росатома», останні роки стикався з юридичними перешкодами та значними затримками. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово вступав у конфлікти з партнерами по ЄС через тісні зв’язки з Росією, яка забезпечує значну частину енергоресурсів країни.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає, що суперечки з ЄС щодо закупівель нафти і газу, ймовірно, триватимуть, попри просування проєкту в ядерній енергетиці.

«Виробництво ключових компонентів обладнання для АЕС «Пакш» здійснюється в Росії та Франції. На будівельному майданчику в Пакші роботи тепер можуть прискоритися», – зазначив Сіярто.

Контекст

У серпні 2022 року Управління з атомної енергетики Угорщини схвалило проєкт «Пакш-2», який передбачає розширення атомної електростанції «Пакш» за участю російської держкорпорації «Росатом». Орієнтовна вартість проєкту становить €12,5 млрд, з яких €10 млрд фінансує Росія через державний кредит.

АЕС «Пакш», розташована в однойменному угорському місті, була збудована у 1980-х роках і працює на російському ядерному паливі. Станція забезпечує приблизно третину електроенергії, що споживається в Угорщині, завдяки чотирьом енергоблокам з реакторами ВВЕР-440.

Попри початок повномасштабної війни Росії проти України, Угорщина не відмовилася від реалізації цього проєкту.