Первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко рассказала о приоритетных задачах, которые президент Владимир Зеленский поставил перед обновленным правительством: укрепление экономического потенциала, расширение программ поддержки украинцев, масштабирование производства собственного оружия. Об этом Свириденко сообщила на своей странице в Facebook после встречи в Офисе президента.
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- «Решение о назначении премьер-министра Украины принимает Верховная Рада. Готовимся к взаимодействию с парламентом и к представлению соответствующих правительственных шагов. Предложения по кандидатурам членов правительства объявлю в скором времени», – сообщила чиновница.
- Свириденко поблагодарила президента за доверие и «за возможность служить Украине в это решающее время».
- Реализовать задачи, поставленные президентом, возможно благодаря ощутимой дерегуляции, сокращению некритических государственных расходов и дублирования функций государственных институтов, защите предпринимательства и полной концентрации государственных ресурсов ради обороны Украины и восстановления после боевых действий, отметила первая вице-премьер.
- «Государственный аппарат не имеет права тратить ресурсы и потенциал нашей страны. Украина заслуживает быть среди сильнейших экономик Европы», – добавила она.
- По словам Свириденко, украинское общество должно получить более четкие инструменты социальной поддержки. «Каждый украинский военный, каждый украинский ветеран заслуживает конкретного и ощутимого уважения и благодарности», – подчеркнула чиновница.
Контекст
14 июля президент Владимир Зеленский предложил первой вице-премьеру – министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство и анонсировал «трансформацию системы исполнительной власти».
Накануне ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Зеленский предложит пост премьер-министра Свириденко. В частности, сообщалось, что кандидатуру Дениса Шмыгаля могут вынести на министра обороны вместо Рустема Умерова, которому готовят пост посла Украины в США. На полях конференции по восстановлению в Риме Свириденко заявляла, что ей пока не поступало предложение возглавить Кабмин.
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