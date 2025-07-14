Перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла про пріоритетні завдання, які президент Володимир Зеленський поставив перед оновленим урядом: зміцнення економічного потенціалу, розширення програм підтримки українців, масштабування виробництва власної зброї. Про це Свириденко повідомила на своїй сторінці у Facebook після зустрічі в Офісі президента.

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«Рішення про призначення премʼєр-міністра України ухвалює Верховна Рада. Готуємося до взаємодії з парламентом і до представлення відповідних урядових кроків. Пропозиції щодо кандидатур членів уряду оголошу незабаром», – повідомила урядовиця.

Свириденко подякувала президенту за довіру і «за можливість служити Україні в цей вирішальний час».

Реалізувати завдання, поставлені президентом, можливо завдяки відчутній дерегуляції, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій, зазначила перша віцепремʼєрка.

«Державний апарат не має права марнувати ресурси та потенціал нашої країни. Україна заслуговує бути серед найсильніших економік Європи», – додала вона.

За словами Свириденко, українське суспільство має отримати чіткіші інструменти соціальної підтримки. «Кожен український військовий, кожен український ветеран заслуговує на конкретну та відчутну державну повагу та вдячність», – наголосила урядовиця.

Контекст

14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд і анонсував «трансформацію системи виконавчої влади».

Напередодні низка ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Зеленський запропонує посаду премʼєр-міністра Свириденко. Зокрема, повідомлялося, що кандидатуру Дениса Шмигаля можуть винести на міністра оборони замість Рустема Умєрова, якому готують посаду посла України в США. На полях конференції з відбудови у Римі Свириденко заявляла, що їй наразі не надходили пропозиції очолити Кабмін.

Forbes Ukraine підготував детальний профайл майбутньої очільниці уряду.