Американский производитель электромобилей Tesla сталкивается с волной отставок среди руководителей программ Cybertruck, Model 3 и Model Y, происходящих на фоне нестабильных продаж и неопределенных перспектив компании, сообщает Bloomberg 10 ноября.
Подробности
- Сиддхант Авасти, который в течение трех лет руководил разработкой и запуском пикапа Cybertruck, покинул Tesla. «Это решение было нелегким, особенно с учетом того, насколько удивительным был рост на горизонте», – написал он на LinkedIn.
- Авасти пришел в Tesla стажером в 2017 году и впоследствии возглавлял программу разработки Model 3.
- Эммануэль Ламаккья, руководитель программы производства внедорожника Model Y, также объявил об увольнении после восьми лет работы в компании. Ни один из них не уточнил информацию о своих дальнейших планах.
- Эти отставки дополняют ряд других потерь среди топ-менеджеров Tesla в текущем году. Ранее компанию покинули вице-президент по разработке программного обеспечения Дэвид Лау, проработавший в Tesla почти 13 лет и перешедший в OpenAI, а также Милан Ковач, руководитель разработки робота-гуманоида Optimus. В июне Bloomberg сообщал об уходе Омида Афшара, давнего соратника Илона Маска.
- Tesla не комментирует изменения в руководстве.
Контекст
Доходы от продаж автомобилей, составляющих основную часть бизнеса Tesla, снизились в этом году. Аналитики частично связывают спад с негативной реакцией потребителей на бренд и фигуру Маска, чья роль в администрации Трампа по сокращению государственных расходов вызвала споры. Маск покинул свой федеральный пост в конце мая и заявил, что возвращается к работе в Tesla.
Продажи автомобилей Tesla по всему миру в третьем квартале выросли на 7,4% по сравнению с прошлым годом, что явилось неожиданным поворотом после значительных спадов, преследовавших производителя электромобилей в этом году.
