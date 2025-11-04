Умер Дик Чейни, вице-президент США (2001–2009), архитектор войны с террором после 11 сентября и ключевой защитник вторжения в Ирак в 2003-м. Его не стало в возрасте 84 лет от осложнений пневмонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет The Wall Street Journal 4 ноября.