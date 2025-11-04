Умер Дик Чейни, вице-президент США (2001–2009), архитектор войны с террором после 11 сентября и ключевой защитник вторжения в Ирак в 2003-м. Его не стало в возрасте 84 лет от осложнений пневмонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет The Wall Street Journal 4 ноября.
Подробности
- Чейни был «ястребом» национал-безопасности, который служил четырем республиканским президентам, возглавлял Пентагон при Джордже Буше-старшем во время войны в Персидском заливе, продвигал идею «унитарной исполнительной власти» и легализацию «усиленных допросов».
- После отставки оставался влиятельным критиком Обамы, поддерживал Трампа в 2016-м, активно лоббировал назначение Рекса Тиллерсона госсекретарем. Имел проблемы с сердцем всю жизнь, перенес трансплантацию в 2012-м; был женат более 60 лет на Линн Чейни, имел двух дочерей, включая конгрессвумен Лиз Чейни.
10 цитат Дика Чейни о политике и жизни
- «Господь не позаботился о том, чтобы нефть и газ были только в демократических странах, дружественных с США. Порой нам приходится работать там, куда мы обычно не поехали бы» (1998 год, речь в Cato Institute о бизнесе Halliburton).
- «Я был большим поклонником waterboarding» (2010 год, интервью ABC News – Чейни защищал «усиленные методы допроса»).
- «Я глубоко убежден: то, что мы сделали в Ираке – правильное дело» (2010 год, This Week на ABC – о вторжении 2003 года).
- «Легко воспринимать свободу как должное, когда ее у тебя никогда не отнимали» (из книги In My Time, 2011 год).
- «Рейган доказал: дефициты не имеют значения» (2002 год, цитата, которую часто повторяли критики).
- «Мы должны работать на темной стороне,… использовать любые средства» (2001 год, интервью Meet the Press – о «войне с террором»).
- «Я просыпаюсь каждое утро с улыбкой – благодарен за день, который думал, что никогда не увижу» (после пересадки сердца, 2012 год).
- «Мы все-таки изменили режим в Ираке. Мы вошли, мы свергли Саддама Хусейна. Я считаю, что мир стал лучшим местом без Саддама в нем» (2004 год, о передаче власти в Ираке).
- «Меня больше беспокоят вышедшие на свободу плохие парни, чем несколько невинных» (2014 год, Meet the Press – о 25% ошибочно заключенных в Гуантанамо).
- «Трамп – самая большая угроза республике за всю мою карьеру» (2021 год, на конференции AEI – последнее политическое заявление Чейни).
