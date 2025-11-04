Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Трамп – самая большая угроза республике за всю мою карьеру». Умер бывший вице-президент США Дик Чейни. 10 его цитат о политике и жизни

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes
Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Колишній віцепрезидент США Дік Чейні /Getty Images

Бывший вице-президент США Дик Чейни Фото Getty Images

Умер Дик Чейни, вице-президент США (2001–2009), архитектор войны с террором после 11 сентября и ключевой защитник вторжения в Ирак в 2003-м. Его не стало в возрасте 84 лет от осложнений пневмонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет The Wall Street Journal 4 ноября.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Чейни был «ястребом» национал-безопасности, который служил четырем республиканским президентам, возглавлял Пентагон при Джордже Буше-старшем во время войны в Персидском заливе, продвигал идею «унитарной исполнительной власти» и легализацию «усиленных допросов».
  • После отставки оставался влиятельным критиком Обамы, поддерживал Трампа в 2016-м, активно лоббировал назначение Рекса Тиллерсона госсекретарем. Имел проблемы с сердцем всю жизнь, перенес трансплантацию в 2012-м; был женат более 60 лет на Линн Чейни, имел двух дочерей, включая конгрессвумен Лиз Чейни.

10 цитат Дика Чейни о политике и жизни

  • «Господь не позаботился о том, чтобы нефть и газ были только в демократических странах, дружественных с США. Порой нам приходится работать там, куда мы обычно не поехали бы» (1998 год, речь в Cato Institute о бизнесе Halliburton).
  • «Я был большим поклонником waterboarding» (2010 год, интервью ABC News – Чейни защищал «усиленные методы допроса»).
  • «Я глубоко убежден: то, что мы сделали в Ираке – правильное дело» (2010 год, This Week на ABC – о вторжении 2003 года).
  • «Легко воспринимать свободу как должное, когда ее у тебя никогда не отнимали» (из книги In My Time, 2011 год).
  • «Рейган доказал: дефициты не имеют значения» (2002 год, цитата, которую часто повторяли критики).
  • «Мы должны работать на темной стороне,… использовать любые средства» (2001 год, интервью Meet the Press – о «войне с террором»).
  • «Я просыпаюсь каждое утро с улыбкой – благодарен за день, который думал, что никогда не увижу» (после пересадки сердца, 2012 год).
  • «Мы все-таки изменили режим в Ираке. Мы вошли, мы свергли Саддама Хусейна. Я считаю, что мир стал лучшим местом без Саддама в нем» (2004 год, о передаче власти в Ираке).
  • «Меня больше беспокоят вышедшие на свободу плохие парни, чем несколько невинных» (2014 год, Meet the Press – о 25% ошибочно заключенных в Гуантанамо).
  • «Трамп – самая большая угроза республике за всю мою карьеру» (2021 год, на конференции AEI – последнее политическое заявление Чейни).
Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні