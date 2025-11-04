Помер Дік Чейні, віцепрезидент США (2001–2009), архітектор війни з терором після 11 вересня та ключовий захисник вторгнення в Ірак у 2003-му. Його не стало у віці 84 роки від ускладнень пневмонії та серцево-судинних захворювань. Про це пише The Wall Street Journal 4 листопада.