Помер Дік Чейні, віцепрезидент США (2001–2009), архітектор війни з терором після 11 вересня та ключовий захисник вторгнення в Ірак у 2003-му. Його не стало у віці 84 роки від ускладнень пневмонії та серцево-судинних захворювань. Про це пише The Wall Street Journal 4 листопада.
Деталі
- Чейні був націонал-безпековим «яструбом», який служив чотирьом республіканським президентам, очолював Пентагон за Джорджа Буша-старшого під час війни в Перській затоці, просував ідею «унітарної виконавчої влади» та легалізацію «посилених допитів».
- Після відставки залишався впливовим критиком Обами, підтримував Трампа в 2016-му, активно лобіював призначення Рекса Тіллерсона держсекретарем. Мав проблеми із серцем усе життя, переніс трансплантацію в 2012-му; був одружений понад 60 років з Лінн Чейні, мав двох дочок, включно з конгресвумен Ліз Чейні.
10 цитат Діка Чейні про політику та життя
- «Господь не подбав про те, щоб нафта й газ були лише в демократичних країнах, дружніх до США. Часом нам доводиться працювати там, куди ми б зазвичай не поїхали» (1998 рік, промова в Cato Institute про бізнес Halliburton).
- «Я був великим прихильником waterboarding» (2010 рік, інтерв‘ю ABC News – Чейні захищав «посилені методи допиту»).
- «Я глибоко переконаний: те, що ми зробили в Іраку, – правильна справа» (2010 рік, This Week на ABC – про вторгнення 2003 року).
- «Легко сприймати свободу як належне, коли її в тебе ніколи не забирали» (з книги In My Time, 2011 рік).
- «Рейган довів: дефіцити не мають значення» (2002 рік, цитата, яку часто повторювали критики).
- «Ми маємо працювати на темному боці,… використовувати будь-які засоби» (2001 рік, інтерв’ю Meet the Press – про «війну з терором»).
- «Я прокидаюся щоранку з усмішкою – вдячний за день, який думав, що ніколи не побачу» (після пересадки серця, 2012 рік).
- «Ми таки змінили режим в Іраку. Ми увійшли, ми повалили Саддама Хусейна. Я вважаю, що світ став кращим місцем без Саддама в ньому» (2004 рік, про передачу влади в Іраку).
- «Мене більше турбують погані хлопці, які вийшли на волю, ніж кілька невинних» (2014 рік, Meet the Press – про 25% помилково ув’язнених у Гуантанамо).
- «Трамп – найбільша загроза республіці за всю мою кар’єру» (2021 рік, на конференції AEI – остання політична заява Чейні).
