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Трамп пообіцяв Зеленському негайно передати 10 ракет-перехоплювачів для Patriot – Axios

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським пообіцяв негайно передати Україні 10 ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot. Про це пише видання Axios із посиланням на свої джерела. 

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Деталі

  • Це – менша кількість ракет, ніж була в призупиненій поставці наприкінці червня, зазначило видання. Однак Трамп заявив, що готовий допомогти Києву в пошуку інших джерел ракет.
  • Перед розмовою із Зеленським Трамп спілкувався з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, який попросив «розморозити» передачу ракет-перехоплювачів Києву і заявив про готовність закупити у США додаткові батареї Patriot для України. 
  • Наразі конкретних домовленостей немає, але обговорення цього питання триває, кажуть співрозмовники видання. 
  • Після цього Трамп, виступаючи перед журналістами в Білому домі, заявив, що США постачатимуть більше зброї Україні
  • Пентагон заявив, що за вказівкою Трампа направлять в Україну додаткові «оборонні озброєння».

Контекст

З 1 липня США призупинили постачання частини зброї Україні, пояснивши це потребою у внутрішньому аудиті. Цей крок викликав різку критику з боку демократів і деяких республіканців. В Україні ж попереджали, що пауза в постачаннях може серйозно обмежити її оборонні спроможності. 3 липня Трамп наголосив, що постачання зброї Україні не припиняється повністю.

Після телефонної розмови з Трампом минулої пʼятниці президент України Володимир Зеленський повідомив, що сторони домовилися працювати над розширенням можливостей ППО та кооперацією у спільному виробництві озброєння, інвестиціях і закупівлях.

Німеччина тим часом веде переговори щодо закупівлі систем Patriot для України, щоб частково закрити прогалини в захисті на період до нових поставок зі США.

США надали Україні військової допомоги на $66,9 млрд із моменту вторгнення Росії в 2022 році, згідно з листом Держдепу від березня 2025 року.

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