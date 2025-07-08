Президент США Дональд Трамп заявив про намір відновити постачання зброї Україні на тлі зростаючих атак Росії, пишуть WSJ та Reuters . Пентагон підтвердив, що надасть новий оборонний пакет для захисту українського неба та позицій на фронті.

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«Ми надішлемо більше зброї. Зараз по них сильно бʼють. Справді сильно. Маємо це зробити. Вони повинні мати змогу захищатися», – сказав Трамп журналістам у Білому домі під час вечері з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Він уточнив, що йдеться передусім про оборонні системи.

У Міноборони США підтвердили рішення президента і зазначили, що воно дозволить Україні утримувати оборону, поки тривають зусилля зі встановлення стійкого миру. Водночас Пентагон не уточнив, які саме системи будуть поставлені.

Раніше Трамп визнавав потребу України у Patriot, однак у новій заяві не згадав ці системи. За даними Reuters, Україна продовжує наполягати на додаткових постачаннях Patriot для захисту міст від ракетних ударів.

Джерела WSJ повідомили, що Трамп під час телефонної розмови із Зеленським 4 липня заявив, що не віддавав наказ про замороження військової допомоги Україні, а лише доручив міністру оборони Піту Гегсету провести аудит.

За даними видання, спільний штаб Пентагону завершив оцінку, а голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн готує рекомендацію для Гегсета для відновлення постачання зброї.

Контекст

З 1 липня США призупинили постачання частини зброї Україні, пояснивши це потребою у внутрішньому аудиті. Цей крок викликав різку критику з боку демократів і деяких республіканців. В Україні ж попереджали, що пауза у постачаннях може серйозно обмежити її оборонні спроможності. 3 липня Трамп наголосив, що постачання зброї Україні не припиняється повністю.

Після телефонної розмови із Трампом минулої пʼятниці президент України Володимир Зеленський повідомив, що сторони домовилися працювати над розширенням можливостей ППО та кооперацією у спільному виробництві озброєння, інвестиціях і закупівлях.

Німеччина тим часом веде переговори щодо закупівлі систем Patriot для України, щоб частково закрити прогалини у захисті на період до нових поставок зі США.

США надали Україні військової допомоги на $66,9 млрд з моменту вторгнення Росії у 2022 році, згідно з листом Держдепу від березня 2025 року.

Останній великий пакет зброї для України на понад $1,2 млрд був наданий 30 грудня минулого року за адміністрації Джо Байдена. Він включав, зокрема, боєприпаси для ППО, ракети Laura Lee, Stinger та інше озброєння. Адміністрація Трампа продовжила відправляти раніше схвалені партії зброї, з лише кількома перебоями.