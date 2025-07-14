Песня «Смак-печаль» участников экс-группы Vremya i Steklo – Надежды Дорофеевой (Dorofeeva) и Алексея Завгороднего (Positiff) – собрала 2,5 млн прослушиваний на стримингах через три дня после релиза, рассказали Forbes Ukraine в пресс-службе исполнительницы. По состоянию на 14 июля трек возглавил украинские чарты Apple Music, Spotify и YouTube.

Подробности

Песню и клип «Смак-печаль» обнародовали на стримингах 10 июля. Спустя восемь часов трек возглавил список самых популярных песен в Apple Music. По состоянию на 12 июля «Смак-печаль» прослушали на этой платформе 225 000 раз.

Песня попала на первое место в украинских чартах Spotify и YouTube Music. По состоянию на 14 июля она собрала 345 000 и 700 000 прослушиваний на этих платформах соответственно. На YouTube клип «Смак-печаль» посмотрели еще 1,3 млн раз.

Совокупные прослушивания песни – 2,5 млн – второй лучший показатель первых трех дней после релиза среди песен Dorofeeva за последний год, сообщают в пресс-службе певицы.

За три дня песня и клип «Смак-печаль» собрали 2,5 млн стримов

Контекст

За сутки до релиза песни «Смак-печаль» Dorofeeva и Positiff объявили благотворительный сбор с платформой United24 на закупку ИИ-управляемых турелей Sky Sentinel для украинских сил ПВО. К утру 10 июля удалось собрать почти 3,2 млн грн.

Группа Vremya i Steklo, в которую входили Надя Дорофеева и Алексей Завгородний, была создана в конце 2010-го и просуществовала 10 лет. Среди самых популярных хитов – «Так выпала карта», «Имя 505», «Песня 404» и другие.

После распада группы ее участники начали сольные проекты: Dorofeeva и Positiff. Надежда Дорофеева стала одной из самых популярных украинских исполнительниц.

Трек «А я все плакала», который записала Dorofeeva с блогером Михаилом Лебигой, в апреле 2024-го установил рекорд на платформе Twitch – его премьеру смотрели 57 200 зрителей. За два часа стрима было собрано 6,2 млн грн на нужды бригады «Азов» и пострадавших от ракетного удара в Чернигове.