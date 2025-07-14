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Трек «Смак-печаль» від Dorofeeva та Positiff зібрав 2,5 млн прослуховувань на стримінгах за три дні

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

1 хв читання

Надя Дорофєєва та Positiff /надано пресслужбою

Кліп і пісня «Смак-печаль» від Dorofeeva та Positiff очолили українські чарти на стримінгах Фото надано пресслужбою

Пісня «Смак-печаль» учасників ексгурту Vremya i Steklo – Надії Дорофєєвої (Dorofeeva) та Олексія Завгороднього (Positiff) – зібрала 2,5 млн прослуховувань на стримінгах за три дні після релізу, розповіли Forbes Ukraine у пресслужбі виконавиці. Станом на 14 липня трек очолив українські чарти на Apple Music, Spotify та YouTube. 

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Деталі

  • Пісню і кліп «Смак-печаль» оприлюднили на стримінгах 10 липня. Через вісім годин трек очолив список найпопулярніших пісень в Apple Music. Станом на 12 липня «Смак-печаль» прослухали на цій платформі 225 000 разів. 
  • Пісня потрапила на перше місце в українських чартах Spotify та YouTube Music. Станом на 14 липня вона зібрала 345 000 і 700 000 прослуховувань на цих платформах відповідно. На YouTube кліп «Смак-печаль» подивилися ще 1,3 млн разів. 
  • Сукупні прослуховування пісні – 2,5 млн – другий найкращий показник перших трьох днів після релізу серед пісень Dorofeeva за останній рік, повідомляють у пресслужбі співачки. 

За три дні пісня і кліп «Смак-печаль» зібрали 2,5 млн стримів

Контекст

За добу до релізу пісні «Смак-печаль» Dorofeeva та Positiff оголосили благодійний збір із платформою United24 на закупівлю ШІ-керованих турелей Sky Sentinel для українських сил ППО. На ранок 10 липня вдалося зібрати майже 3,2 млн грн. 

Гурт Vremya i Steklo, до якого входили Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній, був створений наприкінці 2010-го та проіснував 10 років. Серед найпопулярніших хітів – «Так випала карта», «Імʼя 505», «Пісня 404» та інші. 

Після розпаду гурту його учасники розпочали сольні проєкти: Dorofeeva та Positiff. Надія Дорофєєва стала однією з найпопулярніших українських виконавиць.  

Трек «А я все плакала», який Dorofeeva записала з блогером Михайлом Лебігою, у квітні 2024-го встановив рекорд на платформі Twitch – його премʼєру дивилися 57 200 глядачів. За дві години стриму було зібрано 6,2 млн грн на потреби бригади «Азов» і постраждалих від ракетного удару в Чернігові.

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