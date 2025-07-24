Американские сенаторы Джин Шахин (демократка, член Комитета Сената по международным отношениям) и Линдси Грэм (республиканец) выступили с резким заявлением после принятия Верховной Радой закона, который, по их мнению, ослабляет антикоррупционные органы. Они предостерегают, что это может подорвать доверие как внутри страны, так и среди международных партнеров.

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По мнению американских законодателей, принятый Верховной Радой закон ставит под угрозу успехи, достигнутые Украиной со времен Революции достоинства, несмотря на то, что реформы проводились в условиях полномасштабной войны.

Сенаторы подчеркивают, что коррупция остается одним из основных аргументов оппонентов дальнейшей поддержки Украины, и потому действия власти должны быть максимально взвешенными. Они признают прогресс в борьбе с коррупцией, однако призывают Киев воздержаться от шагов, которые могут подорвать эти наработки.

«Продолжается значительная двухпартийная поддержка Украины и согласие с тем, что в интересах Украины – и в наших собственных – отвечать ожиданиям ее граждан и обеспечивать, чтобы структуры управления гарантировали экономическое процветание Украины и будущие инвестиции США», – говорится в заявлении.

Контекст

22 июля Верховная Рада 263 голосами приняла закон, вносящий изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно досудебного расследования исчезновения лиц без вести при особых обстоятельствах во время военного положения. Этот закон ограничивает независимость НАБУ и САП. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал закон и он был опубликован в «Голосе Украины». Он вступил в силу 23 июля.

Ряд политиков, общественных деятелей и представители ЕС раскритиковали закон. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала принятие закона «серьезным шагом назад» и подчеркнула, что независимость НАБУ и САП является ключевой для евроинтеграции Украины.

Принятие законопроекта вызвало резонанс в обществе. Вечером 22 и 23 июля в Киеве и других городах Украины прошли масштабные акции протеста.

23 июля Зеленский сообщил, что провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов на фоне резонанса вокруг закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП. Он заявил, что через две недели должен появиться «общий план действий», предусматривающий административные и законодательные решения, «которые позволят укрепить работу каждого института, разрешить существующие противоречия, снять угрозы». «Все будут работать вместе, на политическом уровне поддержим», – подчеркнул президент.

После этого руководители НАБУ и САП заявили, что принятые Верховной Радой изменения в законодательство существенно ограничили независимость обоих институтов. Они призывают к законодательным шагам для возвращения отмененных гарантий.

Вечером 23 июля Зеленский заявил, что предложит Верховной Раде законопроект, гарантирующий независимость антикоррупционных институций.