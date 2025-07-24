Американські сенатори Джин Шахін (демократка, членкиня Комітету Сенату з міжнародних відносин) та Ліндсі Грем (республіканець) виступили із різкою заявою після ухвалення Верховною Радою закону, який, на їхню думку, послаблює антикорупційні органи. Вони застерігають, що це може підірвати довіру як всередині країни, так і серед міжнародних партнерів.

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На думку американських законодавців, ухвалений Верховною Радою закон ставить під загрозу досягнення, здобуті Україною з часів Революції гідності, попри те, що реформи здійснювалися в умовах повномасштабної війни.

Сенатори наголошують, що корупція залишається одним з основних аргументів опонентів подальшої підтримки України, і тому дії влади мають бути максимально зваженими. Вони визнають прогрес у боротьбі з корупцією, однак закликають Київ утриматися від кроків, які можуть підірвати ці напрацювання.

«Продовжується значна двопартійна підтримка України та згода з тим, що в інтересах України – і в наших власних – відповідати очікуванням її громадян та забезпечувати, щоб структури управління гарантували економічне процвітання України та майбутні інвестиції США», – йдеться у заяві.

Контекст

22 липня Верховна Рада 263 голосами ухвалила закон, який вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо досудового розслідування зникнення осіб безвісти за особливих обставин під час воєнного стану. Цей закон обмежує незалежність НАБУ та САП. Того самого дня президент Володимир Зеленський підписав закон і його опублікували в «Голосі України». Він набув чинності 23 липня.

Низка політиків, громадських діячів та представники ЄС розкритикували закон. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала ухвалення закону «серйозним кроком назад» і наголосила, що незалежність НАБУ та САП є ключовою для євроінтеграції України.

Ухвалення законопроєкту викликало резонанс у суспільстві. Ввечері 22 та 23 липня у Києві та інших містах України відбулися масштабні акції протесту.

23 липня Зеленський повідомив, що провів зустріч з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів на тлі резонансу навколо закону, який обмежує незалежність НАБУ і САП. Він заявив, що за два тижні має зʼявитися «спільний план дій», що передбачає адміністративні й законодавчі рішення, «які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози». «Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо», – наголосив президент.

Після цього керівники НАБУ і САП заявили, що ухвалені Верховною Радою зміни до законодавства суттєво обмежили незалежність обох інституцій. Вони закликають до законодавчих кроків для повернення скасованих гарантій.

Увечері 23 липня Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який гарантуватиме незалежність антикорупційних інституцій.