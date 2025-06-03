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В Белом доме «разочарованы, но не удивлены» требованиями РФ для прекращения огня – ABC News

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Администрация президента США Дональда Трампа выразила разочарование, но не удивление из-за обширного перечня требований России, которые Москва считает необходимыми для прекращения боевых действий в Украине. Об этом 3 июня пишет ABC News со ссылкой на американских чиновников.

Подробности

  • По словам источников телеканала, требования России включают пункты, которые Украина и США считают неприемлемыми.
  • Чиновники отмечают, что Трамп все больше дистанцируется от российско-украинской войны, хотя ранее критиковал как Владимира Путина, так и Владимира Зеленского.
  • Ранее Трамп предполагал введение новых санкций против России, но после завершения второго раунда переговоров нет никаких признаков того, что его администрация планирует такие шаги, пишет ABC News.

Контекст

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Россией, который длился около часа. Российская делегация передала Украине меморандум с условиями прекращения войны, текст которого в тот же вечер обнародовали российские агентства РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс».

Россия выдвинула ряд требований, в частности:

  • международное признание аннексии Крыма и включение в состав РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей с полным выводом украинских войск с этих территорий;
  • Ограничение численности Вооруженных сил Украины, отказ от вступления в НАТО и присутствия иностранных войск в Украине;
  • Предоставление русскому языку официального статуса и отмена ограничений деятельности Украинской православной церкви;
  • Снятие всех санкций против России, отказ от новых санкций и восстановление экономических связей, в том числе транзита газа;
  • Взаимный отказ от претензий по поводу ущерба, нанесенного войной;
  • Ограничение численности украинской армии, ее вооружения, расформирование «националистических подразделений» в ВСУ и Нацгвардии;
  • Ликвидация националистических организаций и партий, а также законодательный запрет «пропаганды нацизма»;
  • Закрепление безъядерного статуса Украины и запрещение размещения оружия массового поражения.

Россия предложила два сценария прекращения огня: поэтапный отвод украинских войск от границ РФ или выполнение «пакета» из 10 мероприятий, включая запрет мобилизации, прекращение поставок оружия Украине, общую амнистию и проведение выборов не позднее чем через 100 дней после отмены военного положения.

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