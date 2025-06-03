Адміністрація президента США Дональда Трампа висловила розчарування, але не здивування через розлогий перелік вимог Росії, які Москва вважає необхідними для припинення бойових дій в Україні. Про це 3 червня пише ABC News із посиланням на американських посадовців.

Деталі

За словами джерел телеканалу, вимоги Росії включають пункти, які Україна та США вважають неприйнятними. На думку американських чиновників, Москва навмисно висуває такі умови, щоб зірвати конструктивні переговори.

Посадовці зазначають, що Трамп дедалі більше дистанціюється від російсько-української війни, хоча раніше критикував як Володимира Путіна, так і Володимира Зеленського.

Раніше Трамп припускав можливість запровадження нових санкцій проти Росії, але після завершення другого раунду переговорів немає жодних ознак того, що його адміністрація планує такі кроки, пише ABC News.

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Контекст

2 червня в Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією, який тривав близько години. Російська делегація передала Україні меморандум із умовами припинення війни, текст якого того ж вечора оприлюднили російські агентства РИА Новости, ТАСС та «Интерфакс».

Росія висунула низку вимог, зокрема:

Міжнародне визнання анексії Криму та включення до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей із повним виведенням українських військ із цих територій;

Обмеження чисельності Збройних сил України, відмова від вступу до НАТО та присутності іноземних військ в Україні;

Надання російській мові офіційного статусу та скасування обмежень на діяльність Української православної церкви;

Зняття всіх санкцій проти Росії, відмова від нових санкцій і відновлення економічних зв’язків, зокрема транзиту газу;

Взаємна відмова від претензій щодо збитків, завданих війною;

Обмеження чисельності української армії, її озброєння, розформування «націоналістичних підрозділів» у ЗСУ та Нацгвардії;

Ліквідація націоналістичних організацій і партій, а також законодавча заборона «пропаганди нацизму»;

Закріплення без’ядерного статусу України та заборона розміщення зброї масового ураження.

Росія запропонувала два сценарії припинення вогню: поетапне відведення українських військ від кордонів РФ або виконання «пакета» з 10 заходів, включаючи заборону мобілізації, припинення постачання зброї Україні, загальну амністію та проведення виборів не пізніше, ніж через 100 днів після скасування воєнного стану.