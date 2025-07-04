Значительная часть Чехии, в том числе Прага и другие крупные города, подверглась масштабному отключению электроэнергии. Об этом пишет iDNES.cz 4 июля.

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Без света остались домохозяйства, предприятия и транспортная инфраструктура. В Праге остановились метро и трамваи, что привело к существенным перебоям в работе общественного транспорта.

В вестибюлях станций царил полумрак, а в пострадавших районах закрылись магазины и перестали работать банкоматы. Многие застряли в лифтах, а ключевые предприятия перешли на аварийные источники питания. Железнодорожное сообщение также было нарушено.

«Авария на линии V411 повлекла за собой локальные отключения на севере и востоке Чехии, оставив без электричества часть сети и большинство подстанций», – пояснил спикер чешского оператора энергосетей ČEPS Лукаш Грабал.

Энергетики ČEPS активно работают над восстановлением электроснабжения, а причины аварии выясняются. К полудню общественный транспорт, включая метро, ​​частично возобновил работу.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Центральный кризисный штаб находится в режиме готовности к преодолению ситуации. «Мы выясняем причины и работаем над устранением проблемы», – отметил он.

Контекст

В конце апреля Пиренейский полуостров столкнулся с масштабным отключением электроэнергии, которое нанесло экономике Испании ущерб на €1,6 млрд.

Правительственный отчет указывает, что ошибка в расчетах оператора Redeia стала одной из причин аварии из-за неспособности сети справиться со скачком напряжения. Redeia эти обвинения отвергает.