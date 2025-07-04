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У Чехії стався масштабний блекаут. Перестало працювати метро, сотні людей застрягли у ліфтах

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У Празі зупинилися метро і трамваї. /з відкритих джерел

У Празі зупинилися метро і трамваї. Фото з відкритих джерел

Значна частина Чехії, зокрема Прага та інші великі міста, зазнала масштабного відключення електроенергії. Про це пише iDNES.cz 4 липня.

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Деталі 

  • Без світла залишилися домогосподарства, підприємства і транспортна інфраструктура. У Празі зупинилися метро і трамваї, що призвело до значних перебоїв у роботі громадського транспорту. 
  • У вестибюлях станцій панувала напівтемрява, а в постраждалих районах зачинилися магазини та перестали працювати банкомати. Багато людей застрягли в ліфтах, а ключові підприємства перейшли на аварійні джерела живлення. Залізничне сполучення також було порушено.
  • «Аварія на лінії V411 спричинила локальні відключення на півночі та сході Чехії, залишивши без електрики частину мережі й більшість підстанцій», – пояснив речник чеського оператора енергомереж ČEPS Лукаш Грабал.
  • Енергетики ČEPS активно працюють над відновленням електропостачання, а причини аварії з’ясовують. До полудня громадський транспорт, включно з метро, частково відновив роботу.
  • Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Центральний кризовий штаб перебуває в режимі готовності для подолання ситуації. «Ми з’ясовуємо причини та працюємо над усуненням проблеми», – зазначив він.

Контекст

Наприкінці квітня Піренейський півострів зіткнувся з масштабним відключенням електроенергії, яке завдало економіці Іспанії збитків на €1,6 млрд.

Урядовий звіт вказує, що помилка в розрахунках оператора Redeia стала однією з причин аварії через неспроможність мережі впоратися зі стрибком напруги. Redeia ці звинувачення відкидає.

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