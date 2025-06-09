У Києві розпочалось відновлення сучасного корпусу «Охматдиту», який зазнав пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу в 2024-му, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я. За результатами закупівлі в системі Prozorro підписали договір на капітальний ремонт будівлі.

Ключові факти

МОЗ нагадує, що переможцем тендеру стало ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД», яке надало найбільш вигідну пропозицію – майже 293 млн грн, що дозволить заощадити понад 70 млн грн, які можуть бути спрямовані на інші напрями відновлення лікарні.

Відомство зазначає, що підрядник має досвід у будівництві та реконструкції медичних обʼєктів. Саме «Ріола-Модуль ЛТД» завершувала роботи з будівництва сучасного корпусу «Охматдиту» в 2020 році.

Підрядна організація розпочала додаткові обстеження та проводить необхідні заміри на об’єкті. «Це дає змогу не втрачати час і забезпечити оперативний старт будівельних робіт», – пояснює МОЗ.

Проєкт передбачає комплексне відновлення сучасного корпусу, зокрема будівельних конструкцій, покрівлі, фасаду, вікон і дверей, внутрішнього оздоблення приміщень та інженерних мереж, систем медичних газів, пожежної сигналізації, відеозв’язку та освітлення. Також передбачається благоустрій території та дорожнього покриття.

Функціональне призначення приміщень не змінюється. На час робіт медичну допомогу продовжуватимуть надавати безперервно – будівля залишається функціональною, наголошує міністерство.

Відновлення фасаду корпусу планується завершити до настання холодів, а повний ремонт – до кінця року, повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, пише «Укрінформ».

Фото: пресслужба Міністерства охорони здоров'я Фото: пресслужба Міністерства охорони здоров'я Фото: пресслужба Міністерства охорони здоров'я Фото: пресслужба Міністерства охорони здоров'я Фото: пресслужба Міністерства охорони здоров'я Попередній слайд Наступний слайд

Уповноважена особа лікарні провела перевірку документації учасника за участі міжнародної інжинірингової компанії Eptisa Servicios de Ingeniería, яка виконує функції служби замовника. Eptisa супроводжує процес технічно, юридично та процедурно згідно з міжнародними стандартами.

Також підписано договір на суму близько 2 млн грн із переможцем тендеру на технічний нагляд – інжиніринговою компанією «Академ Буд».

Фінансування робіт із відновлення та технічного нагляду здійснюватиметься за рахунок Благодійного фонду «Охматдит – здорове дитинство», який акумулював значну частину пожертв українців у 2024 році. Ці кошти буде спрямовано на відновлення лікарні за прямим цільовим призначенням.

Авторський нагляд забезпечить Інжинірингова компанія «Аркон», яка і розробляла проєктну документацію перед капітальним ремонтом. Сума договору допорогова, складає 1,5 млн грн, платником за цим договором теж виступає благодійний фонд.

МОЗ зазначає, що паралельно ведеться підготовка до відновлення й інших об’єктів. Зокрема, трансформаторної підстанції, хірургічного, токсикологічного та адміністративного корпусів.

Контекст

Сучасний корпус є ключовим об’єктом у структурі лікарні. Саме тут після ракетного удару в липні 2024 року було розміщено більшість відділень із пошкоджених будівель. Повноцінне відновлення цієї будівлі критично важливе для стабільної роботи лікарні.

Першочергові протиаварійні заходи були проведені ще торік – будівлю захистили від зовнішніх впливів: закрили віконні та дверні прорізи, відгородили частину приміщень тимчасовими конструкціями, захистили інженерні мережі та частково замінили радіатори опалення. Це дозволило лікарям продовжувати допомагати дітям у безпечних умовах. Щодня в «Охматдиті» лікують понад 500 дітей, а лікарі проводять понад 40 операцій.

Благодійники зібрали рекордні 1,6 млрд грн на відновлення дитячої лікарні. Чому кошти застрягли більш ніж на 10 місяців, чого це навчило український бізнес та хто і коли відбудує «Охматдит» – у матеріалі Forbes Ukraine.