У Києві розпочалось відновлення сучасного корпусу «Охматдиту», який зазнав пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу в 2024-му, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я. За результатами закупівлі в системі Prozorro підписали договір на капітальний ремонт будівлі.
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Ключові факти
- МОЗ нагадує, що переможцем тендеру стало ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД», яке надало найбільш вигідну пропозицію – майже 293 млн грн, що дозволить заощадити понад 70 млн грн, які можуть бути спрямовані на інші напрями відновлення лікарні.
- Відомство зазначає, що підрядник має досвід у будівництві та реконструкції медичних обʼєктів. Саме «Ріола-Модуль ЛТД» завершувала роботи з будівництва сучасного корпусу «Охматдиту» в 2020 році.
- Підрядна організація розпочала додаткові обстеження та проводить необхідні заміри на об’єкті. «Це дає змогу не втрачати час і забезпечити оперативний старт будівельних робіт», – пояснює МОЗ.
- Проєкт передбачає комплексне відновлення сучасного корпусу, зокрема будівельних конструкцій, покрівлі, фасаду, вікон і дверей, внутрішнього оздоблення приміщень та інженерних мереж, систем медичних газів, пожежної сигналізації, відеозв’язку та освітлення. Також передбачається благоустрій території та дорожнього покриття.
- Функціональне призначення приміщень не змінюється. На час робіт медичну допомогу продовжуватимуть надавати безперервно – будівля залишається функціональною, наголошує міністерство.
- Відновлення фасаду корпусу планується завершити до настання холодів, а повний ремонт – до кінця року, повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, пише «Укрінформ».
- Уповноважена особа лікарні провела перевірку документації учасника за участі міжнародної інжинірингової компанії Eptisa Servicios de Ingeniería, яка виконує функції служби замовника. Eptisa супроводжує процес технічно, юридично та процедурно згідно з міжнародними стандартами.
- Також підписано договір на суму близько 2 млн грн із переможцем тендеру на технічний нагляд – інжиніринговою компанією «Академ Буд».
- Фінансування робіт із відновлення та технічного нагляду здійснюватиметься за рахунок Благодійного фонду «Охматдит – здорове дитинство», який акумулював значну частину пожертв українців у 2024 році. Ці кошти буде спрямовано на відновлення лікарні за прямим цільовим призначенням.
- Авторський нагляд забезпечить Інжинірингова компанія «Аркон», яка і розробляла проєктну документацію перед капітальним ремонтом. Сума договору допорогова, складає 1,5 млн грн, платником за цим договором теж виступає благодійний фонд.
- МОЗ зазначає, що паралельно ведеться підготовка до відновлення й інших об’єктів. Зокрема, трансформаторної підстанції, хірургічного, токсикологічного та адміністративного корпусів.
Контекст
Сучасний корпус є ключовим об’єктом у структурі лікарні. Саме тут після ракетного удару в липні 2024 року було розміщено більшість відділень із пошкоджених будівель. Повноцінне відновлення цієї будівлі критично важливе для стабільної роботи лікарні.
Першочергові протиаварійні заходи були проведені ще торік – будівлю захистили від зовнішніх впливів: закрили віконні та дверні прорізи, відгородили частину приміщень тимчасовими конструкціями, захистили інженерні мережі та частково замінили радіатори опалення. Це дозволило лікарям продовжувати допомагати дітям у безпечних умовах. Щодня в «Охматдиті» лікують понад 500 дітей, а лікарі проводять понад 40 операцій.
Благодійники зібрали рекордні 1,6 млрд грн на відновлення дитячої лікарні. Чому кошти застрягли більш ніж на 10 місяців, чого це навчило український бізнес та хто і коли відбудує «Охматдит» – у матеріалі Forbes Ukraine.
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