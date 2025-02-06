В Киеве остановил работу Американский дом при Посольстве США

Культурное пространство Американский дом (America House) в Киеве временно закрыт, свидетельствует его страница в Facebook . Кроме Киева, подобные места расположены во Львове и Одессе.

Ключевые факты

Американский дом в Киеве, временно закрытый, был основан в 2015 году.

Через посольство США в Украине Американский дом администрируется международной общественной организацией IREX. Она занимается воплощением программ USAID.

Пространство – ведущая платформа посольства США для общедипломатических образовательных, культурных и просветительских программ в Украине.

America House продвигает интересы США в Украине, налаживает культурные связи, организует мастер-классы по развитию навыков, мероприятия, посвященные искусству и культуре, реформам и политике Украины, а также программы изучения английского языка.

Контекст

USAID было создано в 1961 году для оказания гуммпомощи другим странам. Это агентство – самый большой в мире донор.

20 января, в день инаугурации, президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. Илон Маск утверждал, что USAID финансировало исследования в области биологического оружия, при этом доказательств он не привел. Потраченные USAID $40 млрд в 2023 году он назвал «сумасшедшей тратой денег».

3 февраля Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США.

На следующий день Администрация американского президента Дональда Трампа опубликовала список «расходов и злоупотреблений» в агентстве. Среди них – расходы на электрические автомобили во Вьетнаме, финансирование туризма в Египте и др. «При президенте Трампе расточительство, мошенничество и злоупотребление прекращаются сейчас», – заявили в Белом доме.

5 февраля государственный секретарь США Марко Рубио, исполняющий обязанности администратора USAID, передал полномочия директору отдела внешней помощи Госдепартамента Питу Марокко.