В Киеве остановил работу Американский дом при Посольстве США

Культурное пространство Американский дом (America House) в Киеве временно закрыт, свидетельствует его страница в Facebook. Кроме Киева, подобные места расположены во Львове и Одессе.
Ключевые факты
- Американский дом в Киеве, временно закрытый, был основан в 2015 году.
- Через посольство США в Украине Американский дом администрируется международной общественной организацией IREX. Она занимается воплощением программ USAID.
- Пространство – ведущая платформа посольства США для общедипломатических образовательных, культурных и просветительских программ в Украине.
- America House продвигает интересы США в Украине, налаживает культурные связи, организует мастер-классы по развитию навыков, мероприятия, посвященные искусству и культуре, реформам и политике Украины, а также программы изучения английского языка.
Контекст
USAID было создано в 1961 году для оказания гуммпомощи другим странам. Это агентство – самый большой в мире донор.
20 января, в день инаугурации, президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. Илон Маск утверждал, что USAID финансировало исследования в области биологического оружия, при этом доказательств он не привел. Потраченные USAID $40 млрд в 2023 году он назвал «сумасшедшей тратой денег».
3 февраля Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США.
На следующий день Администрация американского президента Дональда Трампа опубликовала список «расходов и злоупотреблений» в агентстве. Среди них – расходы на электрические автомобили во Вьетнаме, финансирование туризма в Египте и др. «При президенте Трампе расточительство, мошенничество и злоупотребление прекращаются сейчас», – заявили в Белом доме.
5 февраля государственный секретарь США Марко Рубио, исполняющий обязанности администратора USAID, передал полномочия директору отдела внешней помощи Госдепартамента Питу Марокко.
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