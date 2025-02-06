У Києві зупинив роботу Американський дім при Посольстві США

Культурний простір Американський дім (America House) у Києві тимчасово зачинений, свідчить його сторінка у Facebook. Окрім Києва, подібні простори розташовані у Львові та Одесі.
Ключові факти
- Американський дім у Києві, який тепер тимчасово зачинений, був відкритий у 2015 році.
- Через Посольство США в Україні Американський дім адмініструється міжнародною громадською організацією IREX. Вона займається втіленням програм USAID.
- Простір є провідною платформою посольства США для загальнодипломатичних освітніх, культурних та просвітницьких програм в Україні.
- America House просуває інтереси США в Україні, налагоджує культурні звʼязки, організовує майстер-класи з розвитку навичок, заходи, присвячені мистецтву та культурі, реформам та політиці України, а також має програми вивчення англійської мови.
Контекст
USAID було створено 1961 року для надання гумдопомоги іншим країнам. Це агентство – найбільший у світі донор.
20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Ілон Маск стверджував, що USAID фінансувало дослідження в галузі біологічної зброї, при цьому доказів він не навів. Витрачені USAID $40 млрд у 2023 році він назвав «божевільною тратою грошей».
3 лютого Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США.
Наступного дня Адміністрація американського президента Дональда Трампа опублікувала список «розтрат та зловживань» в агентстві. Серед них – витрати на електричні автомобілі у В’єтнамі, фінансування туризму в Єгипті тощо. «При президентові Трампі марнотратство, шахрайство та зловживання припиняються зараз», – заявили у Білому домі.
5 лютого державний секретар США Марко Рубіо, що наразі виконує обовʼязки адміністратора USAID, передав повноваження директору відділу зовнішньої допомоги Держдепартамента Піту Марокко.
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