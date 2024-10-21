Майя Санду и Александр Стояногло выходят во второй тур выборов президента Молдовы. За евроинтеграцию проголосовала только половина граждан

В Молдове состоится второй тур президентских выборов – на голосовании 20 октября никто из кандидатов не преодолел барьер в 50%. На проходившем одновременно референдуме о евроинтеграции за вступление в ЕС проголосовали лишь 50% молдаван, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Подробности

По данным подсчета 98,3% бюллетеней, действующая президент Майя Санду набрала 41,92%. Ближайший ее преследователь – бывший генпрокурор Александр Стояногло – 26,35%. Этого кандидата поддерживают социалисты во главе с экс-президентом республики Игорем Додоном.

Подсчет 98% протоколов относительно евроинтеграции Молдовы свидетельствует, что 50,03% молдаван сказали «да», 49,97% – «нет».

Накануне Санду заявила, что «преступные группировки», работающие с «иностранными силами», враждебными национальным интересам Молдовы, планировали купить 300 000 голосов. Она подчеркнула, что ждет окончательных результатов и «ответит жесткими решениями».

В президентских выборах и референдуме приняло участие почти 1,6 млн избирателей, в том числе около 240 000 за рубежом. Голосование продолжается на участках в США и Канаде.

Контекст

В 2022 году Молдова получила статус кандидата на вступление в ЕС. В декабре 2023-го Европейский совет принял решение начать переговоры.

Молдова может стать членом ЕС до 2030 года, если власти в Кишиневе докажут приверженность правовому государству и проведут реформы в сфере органов юстиции, заявлял в мае этого года еврокомиссар по администрации и бюджету Йоханнес Ган.

Россия вложила около €100 млн в попытки сорвать президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС, заявляла ранее вице-премьер Молдовы Кристина Герасимов.

Совет ЕС менее чем за неделю до выборов и референдума ввел санкции в отношении пяти физических лиц и одного юрлица, ответственных, по мнению Брюсселя, за дестабилизацию в Молдове. «Молдова сталкивается с массированными прямыми попытками России дестабилизировать страну […]. Это прямая угроза суверенной стране, ее демократической жизни, ее пути в Европейский Союз», – заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.