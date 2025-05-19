В Румынии разрешили сбивать дроны, нарушающие ее воздушное пространство

Временный президент Румынии Илие Болоян подписал два указа, позволяющих сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. Об этом пишет Digi24 19 мая.

Болоян утвердил следующие законы:

Закон о контроле национального воздушного пространства, позволяющий уничтожать или нейтрализовать беспилотники, незаконно проникающие в воздушное пространство Румынии, если их не удается перехватить румынскими военными или силами НАТО.

Закон о проведении военных миссий в мирное время, регулирующий порядок осуществления таких операций на территории страны.

Контекст

18 сентября 2024 года министры обороны Румынии, Польши и Латвии подписали общее письмо, в котором отметили необходимость введения модели ротации сил противовоздушной обороны НАТО и усиления мер по сдерживанию, разведке, наблюдению и патрулированию на восточном фланге Североатлантического союза.

27 февраля 2025 года Сенат Румынии принял закон, позволяющий сбивать дроны, несанкционированно нарушающие воздушное пространство страны.

Представители политических партий «Альянс за союз румын» (AUR), «Партия молодежи» (POT) и SOS România пытались обжаловать эти законы в Конституционном суде, но их обращение было отклонено.