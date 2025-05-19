У Румунії дозволили збивати дрони, які порушують її повітряний простір

Тимчасовий президент Румунії Іліє Болоян підписав два укази, які дозволяють збивати дрони, що порушують повітряний простір країни. Про це пише Digi24 19 травня.

Болоян затвердив такі закони:

Закон про контроль національного повітряного простору, який дозволяє знищувати або нейтралізувати безпілотники, що незаконно проникають у повітряний простір Румунії, якщо їх не вдається перехопити румунськими військовими чи силами НАТО.

Закон про проведення військових місій у мирний час, який регулює порядок здійснення таких операцій на території країни.

Контекст

18 вересня 2024 року міністри оборони Румунії, Польщі та Латвії підписали спільний лист, у якому наголосили на потребі запровадити модель ротації сил протиповітряної оборони НАТО та посилити заходи зі стримування, розвідки, спостереження й патрулювання на східному фланзі Альянсу.

27 лютого 2025 року Сенат Румунії ухвалив закон, що дозволяє збивати дрони, які несанкціоновано порушують повітряний простір країни.

Представники політичних партій «Альянс за союз румунів» (AUR), «Партія молоді» (POT) і SOS România намагалися оскаржити ці закони в Конституційному суді, але їхнє звернення було відхилене.