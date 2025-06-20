Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило новый препарат для профилактики ВИЧ – инъекцию, которую достаточно делать только дважды в год. В ходе испытаний она продемонстрировала эффективность, близкую к 100%. Это один из самых значительных прорывов в профилактике ВИЧ, пишет New York Times.
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Подробности
- Препарат Ленакапавир, разработанный компанией Gilead Sciences, будут продавать под названием Yeztugo. Его создание длилось почти два десятилетия, а результаты тестирования превзошли ожидания: 99,9% участников, получавших инъекцию дважды в год, остались ВИЧ-отрицательными.
- Это второе в мире долговременное средство для профилактики ВИЧ. Первый – Каботегравир (Apretude), который вводят раз в два месяца. Его производит ViiV Healthcare, дочерняя компания GSK.
- Apretude используют около 21 000 американцев, тогда как ежедневные таблетки для профилактики принимают около 500 000 человек.
- Эксперты считают, что новая инъекция благодаря своему удобству может радикально уменьшить распространение ВИЧ. «Это лучший инструмент профилактики за 44 года эпидемии ВИЧ», – отмечает Митчелл Уоррен, исполнительный директор организации AVAC.
- Однако одобрение препарата совпало с сокращением финансирования глобальных программ здравоохранения, которые должны обеспечить его распространение в бедных странах. Поэтому многие правительства могут отдать предпочтение лечению инфицированных, а не профилактике.
- Ленакапавир уже применяют для лечения ВИЧ у пациентов, не реагирующих на другие лекарства, по цене $42 000 в год. Для профилактики его цена составит $28 218 в год, тогда как Apretude стоит $24 000, а таблетки-генерики – всего $1 за дозу.
- Gilead обещает, что благодаря страховкам и программам поддержки большинство американцев не будут платить полную цену, но правозащитники опасаются, что страховые компании могут ограничить доступ к препарату.
- В США также возможны законодательные изменения, которые сократят финансирование программы Medicaid, обеспечивающей медицинскую помощь малоимущим. В штатах с расширенной Medicaid профилактикой ВИЧ используют на 33% больше людей.
- По данным Gilead, лечение одного пациента в течение жизни стоит $1,1 млн. Gilead позволит шестерым компаниям производить Ленакапавир по доступной цене для 120 бедных стран, но это займет годы. Пока компания предоставит препарат 2 млн человек по себестоимости.
- Это соглашение не охватывает страны со средним доходом, например Бразилию, где фиксируют 25% новых случаев ВИЧ. Gilead подала заявку на регистрацию препарата в Бразилии и ведет переговоры по ценам с другими странами.
- Препарат также доступен для нескольких тысяч участников исследований в США, Бразилии и ЮАР. Однако правозащитники отмечают, что миллионы людей в мире останутся без доступа к нему и в дальнейшем будут зависеть от ежедневных таблеток, которые не всегда эффективны.
Контекст
В мире насчитывается около 39 млн человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. Большинство из них получают антиретровирусную терапию, позволяющую контролировать вирус и улучшать качество жизни.
20 января Дональд Трамп объявил о 90-дневной остановке иностранной помощи, объясняя это необходимостью пересмотра многочисленных программ в гуманитарной, экономической сферах и сфере безопасности. Под сокращение попали не только международные проекты, но и внутренние гранты и ссуды в США.
28 января суд временно заблокировал эту инициативу. Кроме того, в США планируют урезать финансирование программ PEPFAR и Глобального фонда для борьбы с ВИЧ, туберкулезом и малярией, которые могли бы обеспечить закупку новых препаратов. В январе администрация Трампа приостановила выплаты по программе PEPFAR. Хотя частичное финансирование лечения возобновили, поддержка профилактики ВИЧ остается ограниченной. Администрация также препятствует исследованиям и программам по профилактике ВИЧ, что затрудняет борьбу с эпидемией.
17 марта ВОЗ заявила, что решение администрации Трампа остановить внешнюю помощь угрожает поставкам препаратов для лечения ВИЧ в восьми странах: Гаити, Кении, Лесото, Южном Судане, Буркина-Фасо, Мали, Нигерии и Украине. ВОЗ предупреждает, что эти страны могут остаться без жизненно важных лекарств уже в ближайшее время. Срыв программ борьбы с ВИЧ может уничтожить 20 лет прогресса, что приведет к 10 млн новых случаев заражения и трем миллионам смертей, связанных с ВИЧ.
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