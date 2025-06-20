Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило новый препарат для профилактики ВИЧ – инъекцию, которую достаточно делать только дважды в год. В ходе испытаний она продемонстрировала эффективность, близкую к 100%. Это один из самых значительных прорывов в профилактике ВИЧ, пишет New York Times .

Подробности

Препарат Ленакапавир, разработанный компанией Gilead Sciences, будут продавать под названием Yeztugo. Его создание длилось почти два десятилетия, а результаты тестирования превзошли ожидания: 99,9% участников, получавших инъекцию дважды в год, остались ВИЧ-отрицательными.

Это второе в мире долговременное средство для профилактики ВИЧ. Первый – Каботегравир (Apretude), который вводят раз в два месяца. Его производит ViiV Healthcare, дочерняя компания GSK.

Apretude используют около 21 000 американцев, тогда как ежедневные таблетки для профилактики принимают около 500 000 человек.

Эксперты считают, что новая инъекция благодаря своему удобству может радикально уменьшить распространение ВИЧ. «Это лучший инструмент профилактики за 44 года эпидемии ВИЧ», – отмечает Митчелл Уоррен, исполнительный директор организации AVAC.

Однако одобрение препарата совпало с сокращением финансирования глобальных программ здравоохранения, которые должны обеспечить его распространение в бедных странах. Поэтому многие правительства могут отдать предпочтение лечению инфицированных, а не профилактике.

Ленакапавир уже применяют для лечения ВИЧ у пациентов, не реагирующих на другие лекарства, по цене $42 000 в год. Для профилактики его цена составит $28 218 в год, тогда как Apretude стоит $24 000, а таблетки-генерики – всего $1 за дозу.

Gilead обещает, что благодаря страховкам и программам поддержки большинство американцев не будут платить полную цену, но правозащитники опасаются, что страховые компании могут ограничить доступ к препарату.

В США также возможны законодательные изменения, которые сократят финансирование программы Medicaid, обеспечивающей медицинскую помощь малоимущим. В штатах с расширенной Medicaid профилактикой ВИЧ используют на 33% больше людей.

По данным Gilead, лечение одного пациента в течение жизни стоит $1,1 млн. Gilead позволит шестерым компаниям производить Ленакапавир по доступной цене для 120 бедных стран, но это займет годы. Пока компания предоставит препарат 2 млн человек по себестоимости.

Это соглашение не охватывает страны со средним доходом, например Бразилию, где фиксируют 25% новых случаев ВИЧ. Gilead подала заявку на регистрацию препарата в Бразилии и ведет переговоры по ценам с другими странами.

Препарат также доступен для нескольких тысяч участников исследований в США, Бразилии и ЮАР. Однако правозащитники отмечают, что миллионы людей в мире останутся без доступа к нему и в дальнейшем будут зависеть от ежедневных таблеток, которые не всегда эффективны.

Контекст

В мире насчитывается около 39 млн человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. Большинство из них получают антиретровирусную терапию, позволяющую контролировать вирус и улучшать качество жизни.

20 января Дональд Трамп объявил о 90-дневной остановке иностранной помощи, объясняя это необходимостью пересмотра многочисленных программ в гуманитарной, экономической сферах и сфере безопасности. Под сокращение попали не только международные проекты, но и внутренние гранты и ссуды в США.

28 января суд временно заблокировал эту инициативу. Кроме того, в США планируют урезать финансирование программ PEPFAR и Глобального фонда для борьбы с ВИЧ, туберкулезом и малярией, которые могли бы обеспечить закупку новых препаратов. В январе администрация Трампа приостановила выплаты по программе PEPFAR. Хотя частичное финансирование лечения возобновили, поддержка профилактики ВИЧ остается ограниченной. Администрация также препятствует исследованиям и программам по профилактике ВИЧ, что затрудняет борьбу с эпидемией.

17 марта ВОЗ заявила, что решение администрации Трампа остановить внешнюю помощь угрожает поставкам препаратов для лечения ВИЧ в восьми странах: Гаити, Кении, Лесото, Южном Судане, Буркина-Фасо, Мали, Нигерии и Украине. ВОЗ предупреждает, что эти страны могут остаться без жизненно важных лекарств уже в ближайшее время. Срыв программ борьбы с ВИЧ может уничтожить 20 лет прогресса, что приведет к 10 млн новых случаев заражения и трем миллионам смертей, связанных с ВИЧ.