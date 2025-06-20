Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) схвалило новий препарат для профілактики ВІЛ – ін’єкцію, яку достатньо робити лише двічі на рік. Під час випробувань вона продемонструвала ефективність, близьку до 100%. Це один із найвизначніших проривів у профілактиці ВІЛ, пише New York Times .

Деталі

Препарат Ленакапавір, розроблений компанією Gilead Sciences, продаватимуть під назвою Yeztugo. Його створення тривало майже два десятиліття, а результати тестувань перевершили очікування: 99,9% учасників, які отримували ін’єкцію двічі на рік, залишилися ВІЛ-негативними.

Це другий у світі довготривалий засіб для профілактики ВІЛ. Перший – Каботегравір (Apretude), який вводять раз на два місяці. Його виробляє ViiV Healthcare, дочірня компанія GSK.

Apretude використовують близько 21 000 американців, тоді як щоденні таблетки для профілактики приймають приблизно 500 000 осіб.

Експерти вважають, що нова ін’єкція, завдяки своїй зручності, може радикально зменшити поширення ВІЛ. «Це найкращий інструмент профілактики за 44 роки епідемії ВІЛ», – зазначає Мітчелл Воррен, виконавчий директор організації AVAC.

Однак схвалення препарату збіглося зі скороченням фінансування глобальних програм охорони здоров’я, які мали б забезпечити його поширення в бідних країнах. Через це багато урядів можуть віддати перевагу лікуванню інфікованих, а не профілактиці.

Ленакапавір уже застосовують для лікування ВІЛ у пацієнтів, які не реагують на інші ліки, за ціною $42 000 на рік. Для профілактики його ціна становитиме $28 218 на рік, тоді як Apretude коштує $24 000, а таблетки-генерики – лише $1 за дозу.

Gilead обіцяє, що завдяки страховкам і програмам підтримки більшість американців не платитимуть повну ціну, але правозахисники побоюються, що страхові компанії можуть обмежити доступ до препарату.

У США також можливі законодавчі зміни, які скоротять фінансування програми Medicaid, що забезпечує медичну допомогу малозабезпеченим. У штатах із розширеною Medicaid профілактику ВІЛ використовують на 33% більше людей.

За даними Gilead, лікування одного пацієнта протягом життя коштує $1,1 млн. Gilead дозволить шістьом компаніям виробляти Ленакапавір за доступною ціною для 120 бідних країн, але це займе роки. Поки що компанія надасть препарат 2 млн людей за собівартістю.

Ця угода не охоплює країни із середнім доходом, як-от Бразилія, де фіксують 25% нових випадків ВІЛ. Gilead подала заявку на реєстрацію препарату в Бразилії та веде переговори щодо цін з іншими країнами.

Препарат також доступний для кількох тисяч учасників досліджень у США, Бразилії та ПАР. Проте правозахисники наголошують, що мільйони людей у світі залишаться без доступу до нього й надалі залежатимуть від щоденних таблеток, які не завжди ефективні.

Контекст

У світі налічується близько 39 млн людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією. Більшість із них отримують антиретровірусну терапію, що дозволяє контролювати вірус та покращувати якість життя.

20 січня Дональд Трамп оголосив про 90-денну зупинку іноземної допомоги, пояснюючи це необхідністю перегляду численних програм у гуманітарній, економічній та безпековій сферах. Під скорочення потрапили не лише міжнародні проєкти, а й внутрішні гранти та позики в США.

28 січня суд тимчасово заблокував цю ініціативу. Крім того, у США планують урізати фінансування програм PEPFAR і Глобального фонду для боротьби з ВІЛ, туберкульозом і малярією, які могли б забезпечити закупівлю нових препаратів. У січні адміністрація Трампа призупинила виплати за програмою PEPFAR. Хоча часткове фінансування лікування відновили, підтримка профілактики ВІЛ залишається обмеженою. Адміністрація також перешкоджає дослідженням і програмам із профілактики ВІЛ, що ускладнює боротьбу з епідемією.

17 березня ВООЗ заявила, що рішення адміністрації Трампа зупинити зовнішню допомогу загрожує поставкам препаратів для лікування ВІЛ у восьми країнах: Гаїті, Кенії, Лесото, Південному Судані, Буркіна-Фасо, Малі, Нігерії та Україні. ВООЗ попереджає, що ці країни можуть залишитися без життєво важливих ліків уже найближчим часом. Зрив програм боротьби з ВІЛ може знищити 20 років прогресу, що призведе до 10 млн нових випадків зараження та трьох мільйонів смертей, пов’язаних із ВІЛ.